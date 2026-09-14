Зоната между историческата сграда и Античния театър е готова, чакат се Акт 16 и последните довършителни работи

Строителните заграждения около Жълтото училище вече са премахнати. Завършена е и зоната между емблематичната възрожденска сграда и Античния театър. Това съобщи пред „Под тепето“ ректорът на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив доц. д-р Жан Пехливанов.

„Зоната между Жълтото и Античния е завършена. Преманати са и загражденията“, каза доц. д-р Пехливанов.

Самото Жълто училище все още не е пуснато в експлоатация, тъй като все още се очаква издаването на Акт 16. По думите на ректора са останали само няколко довършителни детайла, голяма част от които са свързани с изискванията за пожарна безопасност.

Чакат се две въздухоизолиращи врати за двете стълбища и две пожароустойчиви врати за кафето. Предстои и лакиране на дървения под.

След получаването на необходимите документи ще се пристъпи към оборудването на сградата за нуждите наа Академията. По думите на доц. д-р Пехливанов кметът е поел ангажимент Община Пловдив да финансира обзавеждането, както и площадката пред Античния театър, която вече е готова.

Очакването на ръководството на АМТИИ е Жълтото училище да започне да се използва за учебния процес през втория семестър.

Така един от най-дълго проточилите се ремонти на знакова сграда в Стария град вече видимо влиза в последната си фаза. През август „Под тепето“ писа, че фасадата е възстановена, вътрешните пространства са към приключване, а след почти девет години от първия неуспешен опит за реставрация сградата е на финалната права.

Историята на ремонта обаче започва далеч по-рано. Първият официален старт е през ноември 2017 г., когато беше обявено, че реставрацията ще приключи за 190 дни. Срокът така и не беше спазен, а през следващите години проектът премина през забавяния, нови процедури и неустойки.

След 190 дни влизаме в реставрираното Жълто училище

Реалното възстановяване отново беше подновено през есента на 2025 г., след като новото ръководство на АМТИИ успя да приключи необходимите процедури и да започне същинските дейности.