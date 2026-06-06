LOST IN HILLS 2026 превзема Бунарджика: Три сцени, над 20 артисти и безплатен шатъл за посетителите

Фестивалът стартира днес с музика от обяд до късно вечерта, food court, chill зони и впечатляваща програма на три сцени

Бунарджика отново се превръща в сцена на едно от най-очакваните музикални събития в Пловдив. LOST IN HILLS 2026 започва днес, 6 юни, и обещава цял ден, изпълнен с електронна музика, фестивална атмосфера и незабравими емоции.

Още в 12:00 часа отваря AlphaTheta Pioneer DJ Stage, разположена непосредствено над Food Court зоната. Там посетителите ще могат да се насладят на сетовете на Kiril & Popovski, Kidel, Lacho, DJ ISO, Benti Tress & Ann De Amor, Viko KJ, Vasil Ivanov, Kukenska, Gryka и Snaxi, докато се възползват от богат избор на храни, студени напитки и зони за отдих.

В 15:00 часа започва програмата на Techno Stage, където HollyHood, Vladimir, SaviG, Murch, Vanina, Bora Project и Christian Craken ще предложат часове качествен техно звук и мощна енергия.

Кулминацията на фестивалния ден започва в 16:00 часа на Main Stage. На голямата сцена ще се качат Space Motion, Pacho & Pepo, Diass, Max (BG) & Danny (BG), Samoraya и победителят в конкурса Creed. Организаторите обещават впечатляваща сценична продукция, силен звук и шоу, което ще продължи до късните вечерни часове.

Общо над 20 артисти ще се изявят на трите сцени, а за комфорта на посетителите са обособени Food Court с разнообразни кулинарни предложения, тематични барове, chill & relax зони и VIP пространства.

За улеснение на достъпа до фестивалната зона организаторите осигуряват безплатен шатъл транспорт с два буса между Летния театър и върха на хълм Бунарджика. Превозните средства ще се движат регулярно през целия ден и вечерта.

Сред бар зоните тази година са Jägermeister Bar, Tatratea Bar и Cocktail Room, както и няколко големи бара около Main Stage и Techno Stage.

LOST IN HILLS 2026 обещава да превърне Бунарджика в притегателен център за любителите на електронната музика, красивите гледки и фестивалната атмосфера, която съчетава музика, природа и свободен дух в сърцето на Пловдив.

Снимки и видео – LOST in HILLS