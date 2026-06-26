Очевидци: Десетки посетители не направиха опит да освободят пътя за автомобила със специален режим

Пореден сигнал за затруднен достъп на екип на Спешна помощ пред Джумая джамия получи „Под тепето“. Случката се разиграва около 23:00 часа снощи на ул. „Железарска“, където линейка пристига по спешен сигнал, но не успява да навлезе в пешеходната зона.

По разказ на очевидец, изпратил снимките до редакцията, автомобилът със специален режим остава в началото на улицата заради силно стесненото пространство, заето от маси за открито сервиране и тежки подвижни преградни елементи.

„Млада лекарка грабна на рамо дефибрилатора и останалата медицинска апаратура и буквално затича пеша към адреса. Докато успея да извадя телефона си, тя вече беше изчезнала между хората“, разказва очевидецът.

Но според него най-притеснителното в ситуацията не е само невъзможността линейката да достигне максимално близо до пациента.

„По масите имаше десетки млади хора, които пушеха наргилета. Никой не стана да помогне. Никой не направи опит да премести маса или тежките преградни конуси, за да се освободи достатъчно място за преминаването на линейката“, разказва свидетелят.

В спешната медицина всяка минута е ценна. Именно затова подобни ситуации предизвикват сериозно обществено безпокойство, когато достъпът на автомобилите със специален режим се оказва затруднен в една от най-посещаваните части на Пловдив.

Проблем, за който се говори от години

Случаят не е изолиран. Още преди няколко години „Под тепето“ публикува материал за линейка, която отново не успя да достигне навреме до пациент в Капана заради ограничен достъп в пешеходната зона.

Въпреки многобройните обществени дискусии, въпросът остава открит – има ли реално осигурен свободен коридор за линейки, пожарни автомобили и останалите аварийни служби във всеки час от денонощието?

След поредния сигнал възникват въпроси към Община Пловдив:

Спазват ли заведенията одобрените схеми за разполагане на масите за открито сервиране?

Извършват ли се проверки в най-натоварените вечерни часове?

Гарантиран ли е нормативно необходимият коридор за автомобили със специален режим и по каква логика се разполагат различните преградни и антипаркинг елементи?

Какви мерки ще бъдат предприети, за да не се повтарят подобни ситуации?

Защото следващият подобен случай може да не приключи само със забавяне. При спешните медицински състояния всяка минута може да бъде решаваща.

Снощната случка поставя и един по-труден въпрос – този за гражданската реакция. Докато медицинският екип прави всичко възможно да достигне възможно най-бързо до нуждаещия се човек, около него десетки свидетели остават безучастни. Понякога освобождаването на пътя изисква само няколко души и минута усилие.

Контролът върху обществения ред е задължение на институциите, но готовността да помогнем в критичен момент зависи от всички нас.