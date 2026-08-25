Обвинението поиска и тримата обвиняеми за проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие, да останат в ареста, съдът разглежда мерките им
Прокуратурата поиска и тримата обвиняеми по делото срещу пловдивската структура на „Кръв и чест“ да бъдат задържани под стража. Според държавното обвинение организацията е имала между 40 и 50 членове, активно е разпространявала неонацистки материали и е привличала все по-млади хора.
Пред Окръжния съд в Пловдив застанаха Ивайло Колев, Ивелин Велев и 18-годишният му син Теодор Велев. Колев, сочен от прокуратурата за ръководна фигура, обжалва оставането си в ареста. Срещу мерките на Ивелин Велев и сина му прокуратурата е подала протест.
При първоначалното разглеждане Колев беше оставен в ареста, Ивелин Велев беше освободен срещу гаранция от 1000 евро, а спрямо Теодор Велев не беше определена мярка за неотклонение.
Прокуратурата: Клубът не е бил за „обикновени разговори“
Според обвинението клубът, използван от групата, не е функционирал като място за политически, исторически или философски дискусии, а като пространство за разпространяване на идеология, насаждаща омраза и вражда, както и за привличане на нови членове.
Тримата са обвинени в проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие, като Колев е привлечен като извършител, а Ивелин и Теодор Велеви – като негови помагачи.
При акцията и последвалите претърсвания са иззети знамена със свастики, нацистки символи, литература и други материали, свързани с неонацистката идеология.
Прокуратурата твърди, че всички обвиняеми са имали отношение към разпространяването на тези материали и към привличането на нови участници.
Фокус върху младите
Особен акцент в съдебната зала е поставен върху начина, по който според обвинението са набирани нови членове.
Прокуратурата твърди, че групата целенасочено е привличала млади хора, включително непълнолетни, които първоначално преминавали през своеобразен пробен период, преди да бъдат допускани по-активно до дейността ѝ.
Според обвинението Теодор Велев е имал активна роля именно при привличането на млади хора и довеждането им в клуба.
Държавното обвинение вижда и своеобразна приемственост между поколенията в семейството на Велеви. Според прокурора бащата и синът са подпомагали разширяването на кръга около Колев, като са осигурявали нови участници, които да бъдат въвличани в дейността на групата.
Проверяват връзка с нападения над чужденци
В съдебната зала е обсъждана и информация за нападението над непалски граждани в Пловдив.
Теодор Велев вече е подсъдим по отделно производство за насилие над чужденци. Прокуратурата твърди, че това престъпление трябва да бъде разглеждано и в контекста на идеологията, която той споделял с хора от близкото си обкръжение.
Разследващите проверяват и съпричастността на членове на групата към други физически нападения над чужди граждани в града.
В делото беше споменато и убийството на Младежкия хълм
По време на заседанието прокуратурата е представила и данни, свързани с убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм.
Според държавното обвинение част от членовете на групата са се притеснявали, че престъплението, извършено в близост до мястото, където са се събирали, може отново да привлече вниманието на полицията към тях.
Прокуратурата посочва още, че в нощта на задържанията е била организирана среща с адвокат, който да даде правни съвети на членовете на групата как да действат при евентуален контакт с полицията.
Има ли опасност да извършат ново престъпление?
Според обвинението такава опасност е реална, тъй като идеологията и дейността на обвиняемите не са били еднократни действия.
Прокуратурата твърди и че част от хората, свързвани с групата, се страхуват да дават показания.
Държавното обвинение смята, че сред последователите на организацията обвиняемите са възприемани като своеобразни герои, а публичността в социалните мрежи и популярността, която получават, допълнително засилват риска от нови противоправни действия.
Затова прокуратурата настоява Ивайло Колев, Ивелин Велев и Теодор Велев да бъдат оставени в ареста с най-тежката мярка „задържане под стража“.
Решението на Окръжния съд в Пловдив предстои.
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