3707 лекари работят в Пловдив – достатъчни ли са?

На Деня на българския лекар статистиката отчита 3707 лекари, 1272 стоматолози и 4897 професионалисти по здравни грижи и други медицински специалисти в областта.
На 19 октомври отбелязваме Деня на българския лекар. По последните данни на Националния статистически институт към края на 2025 г. в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 30 409 лекари. Те са с 260 повече спрямо година по-рано, което представлява ръст от 0,9%.
Увеличават се и лекарите по дентална медицина – от 7784 през 2024 г. до 8080 през 2025 г. Професионалистите по здравни грижи и другите медицински специалисти са 44 772, показва статистиката на НСИ.
Ръстът в броя на лекарите обаче не означава, че кадровите проблеми в здравеопазването са решени. Общият брой не показва сам по себе си дали има достатъчно специалисти във всички медицински направления и дали пациентите имат равен достъп до лечение в различните части на страната.
Медицинските сестри остават проблем
В края на 2025 г. в лечебните и здравните заведения работят 28 357 медицински сестри – с 36 по-малко спрямо предходната година. Данните показват и неблагоприятна възрастова структура: 5183 сестри са на възраст над 65 години, или 18,4% от всички. Само 3327, или 11,7%, са на възраст до 35 години.
Тези числа очертават предизвикателство пред системата не само заради наличния брой специалисти, но и заради необходимостта по-младите поколения да поемат работата на кадрите, които постепенно се оттеглят от професията.
Спешната помощ и недостигът на специалисти
Сред направленията, за които се съобщава за кадрови затруднения, е спешната медицинска помощ. Посочвани са стотици незаети лекарски длъжности в центровете за спешна медицинска помощ, както и ограничен брой лекари със специалност „Спешна медицина“.
Недостигът на кадри се обсъжда и при педиатрията, общата медицина, анестезиологията, инфекциозните болести и патоанатомията. Проблемът е особено важен за по-малките населени места, където липсата на специалист може да означава по-дълго пътуване до медицинска помощ или затруднен достъп до проследяване и лечение.
Точният мащаб на дефицита обаче трябва да се разглежда по специалности и региони, а не само чрез общия брой лекари в страната.
Пловдив е сред областите с най-много медицински кадри
Данните на НСИ показват, че в област Пловдив към края на 2025 г. практикуват 3707 лекари и 1272 лекари по дентална медицина. В областта са отчетени и 4897 професионалисти по здравни грижи и други медицински специалисти.
Тези числа поставят Пловдив сред областите с голям брой медицински кадри. Те обаче не са достатъчни сами по себе си, за да покажат дали персоналът е разпределен равномерно между болниците, извънболничната помощ и отделните общини в областта.
Денят на българския лекар е повод за признание към хората, които се грижат за здравето и живота на пациентите. Но зад празничната дата стоят и въпросите за условията на труд, кадровото обезпечаване и достъпа до качествена медицинска помощ.
В навечерието на празника Лекарския съюз в Пловдив традиционно връчи наградите на гилдията. Кардиологът д-р Кирил Хаджихристев е големият победител тази година. Отличени бяха медици в още седем категории и двама доайени. подробности четете ТУК.
Професионалният празник се отбелязва на 19 октомври – деня, в който Българската православна църква почита Свети Иван Рилски Чудотворец, избран за покровител на българските лекари.
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