Изображение: Скрийншот БНТ

Няма сигнали в КЗП за сериозни нарушения след въвеждане на еврото у нас. Това каза в „Денят започва“ по БНТ и.д. председател на КЗП Александър Колячев. Той подчерта, че контролът ще бъде засилен до 8 август. Комисията продължава с проверките в търговските обекти за нерегламентирано завишаване на цените.

„Едномесечен е срокът, в който ще имаме двойно обръщение на валутите. Към момента нашите телефонни линии са спокойни. Имаме много откъслечни сигнали и то предимно за отказ от плащане с евро или отказ от плащане с левове, но те са единици и като цяло положението при нас е спокойно“, заяви председателят на Комисията за защита на потребителите.

Той подчерта, че отказът на търговец да приеме плащане подлежи на санкции, но доказването не винаги е лесно.

„Много трудно може да се докаже такова нещо, тъй като няма реализирана сделка. При такова поведение, ако и на служители на НАП им бъде отказано да бъде направена сделка, тогава ще понесат своите санкции, които са предвидени в закона“, обясни председателят на КЗП.

По отношение на рестото Колячев отново напомни, че търговците нямат право по закон да връщат смесено ресто – част в евро и част в левове. Ако това се случи, потребителят има право да реагира.

„Първото нещо, което може да направи, е да откаже сделката. Второто – да сигнализира компетентните органи, а в този случай това сме ние – Комисията за защита на потребителите“, каза той и напомни, че сигнали могат да се подават по телефон, през мобилното приложение или на място.

Клиентът обаче може да плаща смесено – и в лева и евро, ако няма достатъчна наличност в едната валута да добави от другата.

Колячев уточни, че има ограничения и за броя монети при плащане – до 50 броя монети.