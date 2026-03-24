Купиха „царството“ на Кирил Рашков в Пловдив
Наследниците на покойния Кирил Рашков, известен с прозвището си Цар Киро, продадоха сградата, която той построи в самия център на града, в близост до църквата „Св.Петка“. Новите собственици, купили „царството“ на ромския лидер, вече са оградили имота със строителни заграждения, а в няколкоетажната постройка текат ремонтни дейности.
По информация на Под тепето върви основно преустройство на сградата. Вече са премахнати старите дограми, а вътрешните части са изчистени и подготвени на строително-ремонтните дейности. На този етап не е ясно дали бившият имот на фамилия Рашкови, който те продаваха в продължение на близо 2 години, ще се превърне в хотел или в офис център.
Ако е заграбено от тротоара, трябва да се констатира от РДНСК и санкционира, по сигнал на съседи или Община Пловдив.
Аз се замислих имали вертикални бетонни колони и арматура в тази сграда от „царски“ тип?! Или е строено по изпитаната традиционна технология тухли-бетонна плоча-тухли-бетонна плоча-тухли-…
Въпросното царство на Цар Киро първо се беше надвесило незаконно над тротоара, а по-късно надвесването беше запълнено и така част от тротоара беше открадната. Започва при Чомака, завършва при Тотев. Пито платено, както е казал народът.