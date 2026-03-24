АктуалноБизнесГрадътИзбор на редактораИмоти в ПловдивНовини

Купиха „царството“ на Кирил Рашков в Пловдив

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 12:06ч, вторник, 24 март, 2026
Наследниците на покойния Кирил Рашков, известен с прозвището си Цар Киро, продадоха сградата, която той построи в самия център на града, в близост до църквата „Св.Петка“. Новите собственици, купили „царството“ на ромския лидер, вече са оградили имота със строителни заграждения, а в няколкоетажната постройка текат ремонтни дейности.

По информация на Под тепето върви основно преустройство на сградата. Вече са премахнати старите дограми, а вътрешните части са изчистени и подготвени на строително-ремонтните дейности. На този етап не е ясно дали бившият имот на фамилия Рашкови, който те продаваха в продължение на близо 2 години, ще се превърне в хотел или в офис център.

Photo of Ивайло Дернев

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето.… More »

2 коментари

  1. Ако е заграбено от тротоара, трябва да се констатира от РДНСК и санкционира, по сигнал на съседи или Община Пловдив.
    Аз се замислих имали вертикални бетонни колони и арматура в тази сграда от „царски“ тип?! Или е строено по изпитаната традиционна технология тухли-бетонна плоча-тухли-бетонна плоча-тухли-…

    Отговор

  2. Въпросното царство на Цар Киро първо се беше надвесило незаконно над тротоара, а по-късно надвесването беше запълнено и така част от тротоара беше открадната. Започва при Чомака, завършва при Тотев. Пито платено, както е казал народът.

    Отговор

Вашият коментар


Back to top button
Изпрати новина