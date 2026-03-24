Купиха „царството“ на Кирил Рашков в Пловдив

Наследниците на покойния Кирил Рашков, известен с прозвището си Цар Киро, продадоха сградата, която той построи в самия център на града, в близост до църквата „Св.Петка“. Новите собственици, купили „царството“ на ромския лидер, вече са оградили имота със строителни заграждения, а в няколкоетажната постройка текат ремонтни дейности.

По информация на Под тепето върви основно преустройство на сградата. Вече са премахнати старите дограми, а вътрешните части са изчистени и подготвени на строително-ремонтните дейности. На този етап не е ясно дали бившият имот на фамилия Рашкови, който те продаваха в продължение на близо 2 години, ще се превърне в хотел или в офис център.