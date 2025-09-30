24 нови културни проекта ще удължат с цели 6 месеца афиша на града – от октомври до март, включително. Това съобщиха кметът на Община Пловдив Костадин Димитров и заместник-кметът по култура Пламен Панов на пресконференция в ГДК „Борис Христов“ преди минути. За първи път по-мъртвите откъм събития есенно-зимни дни ще бъдат изпълнени с културно съдържание, благодарение на програмата „Отново заедно“, финансирана с 2 000 000 лева от Национален фонд „Култура“ и съфинансирана с 1 000 000 млн. лв. от Община Пловдив. Под тепетата за представяне на програмата пристигна и София Щерева, директор на НФК.

Парите от държавата идват по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), след изключително дълго чакане – те трябваше да бъдат усвоени за справяне с Covid-кризата в сектора преди няколко години.

Сред одобрените проекти от специално сформираното през лятото жури има такива на: Пловдивския театър, Операта, Кукления театър, Библиотеката, Природонаучния и Етнографския музеи. Свои проекти ще реализират още Общинска фондация „Пловдив 2019“, студио „Пункт“ и няколко изявени културни оператори. Пролетта е предвидено дори създаването на Академия на Plovdiv Jazz Fest.

Очаквайте подробности.