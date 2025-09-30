24 нови културни проекта обогатяват културния афиш на Пловдив
24 нови културни проекта ще удължат с цели 6 месеца афиша на града – от октомври до март, включително. Това съобщиха кметът на Община Пловдив Костадин Димитров и заместник-кметът по култура Пламен Панов на пресконференция в ГДК „Борис Христов“ преди минути. За първи път по-мъртвите откъм събития есенно-зимни дни ще бъдат изпълнени с културно съдържание, благодарение на програмата „Отново заедно“, финансирана с 2 000 000 лева от Национален фонд „Култура“ и съфинансирана с 1 000 000 млн. лв. от Община Пловдив. Под тепетата за представяне на програмата пристигна и София Щерева, директор на НФК.
Парите от държавата идват по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), след изключително дълго чакане – те трябваше да бъдат усвоени за справяне с Covid-кризата в сектора преди няколко години.
Сред одобрените проекти от специално сформираното през лятото жури има такива на: Пловдивския театър, Операта, Кукления театър, Библиотеката, Природонаучния и Етнографския музеи. Свои проекти ще реализират още Общинска фондация „Пловдив 2019“, студио „Пункт“ и няколко изявени културни оператори. Пролетта е предвидено дори създаването на Академия на Plovdiv Jazz Fest.
Очаквайте подробности.
Защо „кмета“ К.Д. не попита кмета Б.Б. как ще се приберат тези от кварталите след културното мероприятие като градският транспорт се спира в 22 часа, а и таксита няма. А бе на кой му пука ?