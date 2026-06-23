Синдикатът предупреждава, че планираните реформи могат да засегнат хората на терен, а не политическите назначения

Пловдив бе домакин на редовното заседание на Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа“, което събра в града синдикални представители от цялата страна, президента на организацията Димитър Манолов, почетния президент д-р Константин Тренчев, както и ръководството на конфедерацията.

Основната тема на форума се оказаха подготвяните промени в държавната администрация и очакваните съкращения в сектора. От синдиката обявиха, че подготвят специална позиция по темата, тъй като според тях планираните ограничения в бюджетите могат да доведат до значително намаляване на реално работещия административен персонал.

По време на заседанието бе изразено опасение, че предстоящите реформи няма да засегнат предимно политическите назначения, а служителите, които изпълняват основната работа в държавните структури. Като примери бяха посочени институции с недостиг на кадри като Комисията за защита на потребителите, Главната инспекция по труда и Агенцията за социално подпомагане.

По време на форума президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов коментира и намеренията за промени в осигурителния модел на държавните служители. Според него те биха могли сами да плащат осигуровките си, но само ако съответните средства бъдат включени в трудовите им възнаграждения. Той предупреди, че планираните ограничения в администрацията могат да доведат до сериозно намаляване на персонала, докато очакваните бюджетни икономии ще бъдат минимални.

Манолов: Икономиите ще са нищожни, а цената ще платят работещите

Манолов разкритикува и идеята за замразяване на минималната работна заплата, определяйки подобен подход като незаконосъобразен. По думите му подобни решения вече са прилагани в миналото и са довели до обедняване на работещите хора. Синдикалният лидер изрази съмнение и в очакванията, че освободени административни служители лесно ще намерят реализация в други сектори на икономиката.

Синдикалистите поставиха и по-широки въпроси за данъчната политика, доходите и социалната справедливост. Сред предложенията е отпадането на данъка върху минималната работна заплата, както и преосмисляне на модела на осигуряване и облагане на доходите.

Домакините от Пловдив използваха форума, за да подчертаят значението на социалния диалог. Кметът Костадин Димитров заяви, че устойчивите решения се постигат чрез партньорство между институции, работодатели и синдикати, като даде пример с договореното миналата година увеличение на възнагражденията в общинското детско и училищно здравеопазване.

Подобен акцент постави и областният управител Георги Янев, според когото качеството на диалога между държавата, работодателите и работещите е един от основните показатели за развитието на едно модерно общество. Той отбеляза, че синдикалните организации имат важна роля в дебатите за бюджета, заетостта и условията на труд.

Не липсваше и местен символизъм. Председателят на регионалната структура на КТ „Подкрепа“ Атанас Кръстев припомни, че именно Пловдив има специално място в историята на синдиката, тъй като тук организацията прави едни от първите си стъпки още в началото на прехода.

Зад официалните приветствия обаче остана по-същественият въпрос:

Как държавата ще проведе обещаната административна реформа и дали тя ще доведе до по-ефективни институции, или до ново натоварване за хората, които и без това работят на ръба на капацитета си?

Именно по тази тема се очаква и най-сериозната позиция на КТ „Подкрепа“ след заседанието в Пловдив.

