Криптоизмамата за 415 хил. евро: следите водят към чуждестранна платформа

Разследването на мащабната инвестиционна измама в Пловдивско и Пазарджишко сочи, че платформата, чрез която са били подведени десетки хора, е регистрирана във Великобритания, но зад нея вероятно стоят лица с източноевропейски произход. Това каза пред журналисти зам.-районният прокурор на Пловдив Пламен Пантов.

Разбиха схема с криптоизмами в Пловдив – източени са над 415 хил. евро

По случая вече има задържан – 47-годишен мъж, сочен за посредник в схемата, който остава в ареста. Срещу него е повдигнато обвинение за измама в големи размери, извършвана продължително време. Грозят го от 1 до 8 години лишаване от свобода. Той е действал чрез презентации в малцинствени групи, целейки се в хора с по-слаби технически познания и по-бедна обща култура.

По данни на разследващите задържаният не е имал специализирани IT умения, но е успял да убеди хората да инвестират, използвайки лични контакти и добре изградена схема. С част от средствата е придобил имот и скъп автомобил.

Според прокуратурата схемата е действала повече от две години и е засегнала хора от Пловдив и региона. Жертвите са били привличани с обещания за бързи печалби от автоматизирана търговия с криптовалути, като им е показвана платформа с фиктивни доходи. Реално вложените средства обаче са били недостъпни за теглене.

До момента са установени щети за над 415 хил. евро, като разследването продължава – проверяват се връзки с други участници, както и движението на парите. 280 000 долара е най-голямата сума, загубена от 1 потърпевш, а 5000 долара е била минималната вноска.

Очаква се разследването да обхване и международни връзки на измамата.