Краят на една епоха в Капана: „Arsenal of Art“ затваря, но идеята продължава
Една от най-разпознаваемите арт галерии в Пловдив освобождава помещението си на ул. „Магура“ 4. След повече от десетилетие културен живот в сърцето на Капана, „Arsenal of Art“ затваря врати, а художникът Ангел Гешев търси ново, по-голямо пространство за галерия, ателие и творчески срещи.
Краят на едно знаково арт пространство в Пловдив
Тези дни вместо откривания, музика и разговори за изкуство, зад витрините се виждат кашони, внимателно опаковани картини, прибрани мебели и демонтирани рафтове. Художникът Ангел Гешев и съпругата му Марги лично подреждат и изнасят всичко, което в продължение на повече от десетилетие превърна галерията в едно от най-разпознаваемите артистични пространства в Пловдив.
Причината за затварянето е позната за много места в Капана – съсобственост на имота и решение част от собствениците да отдадат помещението за ресторант.
„Не е край, а ново начало“
Въпреки символичната тежест на момента, Ангел Гешев приема случващото се спокойно.
По думите му това не е тъжен финал, а естествена следваща стъпка. Художникът вече търси ново пространство – голям склад-галерия, място за творчество, срещи и негово лично ателие, вероятно извън града.
Така една затворена врата може да се окаже начало на нов, още по-мащабен проект.
Мисията на „Arsenal of Art“: духът на свободния артист
При откриването на галерията преди повече от десет години Ангел Гешев формулира ясно своята идея:
„Амбицията ми е това пространство да бъде уютно и приятно място за срещи на творци от всички жанрове, на приятели и ценители. Тук, освен изложби, ще се представят книги, музика, модерни форми. Най-важното е мястото да носи онзи дух и атмосфера, заради които наричат Пловдив специален и уникален град – Градът на художниците и на свободния артист и творец.“
За мнозина именно това се случи.
Над 250 изложби и десетки културни събития в Капана
От откриването си на 19 декември 2015 година, „Arsenal of Art“ се превърна в нещо повече от художествена галерия.
Пространството беше домакин на повече от 250 изложби, представяше утвърдени и млади български автори, литературни премиери, артистични срещи и емблематичните джаз вечери, които събираха пловдивската бохема.
Галерията успешно съчетаваше изложбена среда, арт кафе и културен клуб – рядка формула, която превърна мястото в една от най-обичаните независими локации в Пловдив.
Капана губи още една част от артистичната си идентичност
Затварянето на „Arsenal of Art“ е част от по-широка тенденция в квартал Капана.
Създаден като творчески район за занаятчии, художници и независими културни пространства, кварталът постепенно се променя под натиска на търговската логика и нарастващите наеми.
Барове и ресторанти все по-често заменят ателиета и галерии. Пространствата за създаване се превръщат в пространства за потребление.
Изчезването на „Arsenal of Art“ е още един знак за тази трансформация.
Идеята остава
Докато последните картини се прибират в кашони, Ангел Гешев вече мисли за следващото място, където изкуството отново ще събере хора.
Но духът, който създаде това пространство, очевидно тепърва търси своя нов адрес.
Густу майнъ! Дъно стани дюнирджийницъ!!!