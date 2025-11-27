Край на хаоса с ул. „Христо Г. Данов“, вече е пешеходна

Приключи неясното състояние на улица „Христо Г. Данов“ в отсечката пред Енергото до Дондуковата градина. Там вече е поставена бариера, която да регулира движението в зоната, която по план трябваше да стане пешеходна.

Бариерата е поставена на широкото пространство, непосредствено след кръстовището с улица „Бетовен“. Там има и знаци за забрана на влизането в двете посоки, както и забранена за велосипедисти. Бариерата е за да се осигурява достъп на живущите, по подобие на края на улица „Отец Паисий“.

След ремонта, който се извърши на отсечката се планираше тя да стане изцяло пешеходна, но в последните месеци тя стоеше в известна безтегловност. На място стояха временни преграждения, но в крайна сметка най-накрая се появи и бариера.