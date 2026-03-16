Жители на „Марица Гардънс“ алармират за презастрояване, строителство близо до реката и липса на отговори от институциите

В новия епизод от видеоподкаста „В Капана“ на Под тепето предаваме от брега на река Марица – в района на жилищния комплекс „Марица Гардънс“, където от месеци се развиват мащабни строителни дейности.

Мястото, което доскоро живеещите определят като природен оазис край реката, днес е активна строителна площадка. В непосредствена близост до коритото на Марица работят багери, а в района се изграждат нови жилищни сгради.

Екипът на медията бе там по покана на жители на комплекса, които от началото на годината, заедно с нас изпращат сигнали и запитвания до институциите.

Изпратени са десетки писма, но отговорите са малко.

„Оазисът край реката изчезва“

Според живеещите районът доскоро е бил зелена зона с богато биоразнообразие.

„Това беше едно островче в града – оазис с птици, зайци и лисици. Сега виждаме масово застрояване толкова близо до реката“, казва един от жителите.

Кой стои зад рисковия строеж край дигата на Марица

Хората изразяват притеснения както за екологичното състояние на района, така и за риска от наводнения, тъй като теренът е в непосредствена близост до реката и до изкуствен насип, изграден след наводненията през 2005 година.

Сигнали за нарушения по време на строителството

Жители на комплекса твърдят, че тежкотоварни камиони се движат без покривала на товарите, което води до прах и замърсяване в района. По думите им сигнали са подавани до общинския инспекторат.

ДНСК потвърди разрешение за строеж край дигата на Марица, възлага проверка на Община Пловдив

Басейнова дирекция: Имотът за строеж край Марица попада в зона с риск от наводнения.

Според тях на строителната площадка липсва и информационна табела, която по закон трябва да посочва инвеститора, строителя и строителния надзор.

Въпроси около процедурите

Част от живеещите са започнали да събират документи по проекта чрез Закона за достъп до обществена информация.

По думите им при прегледа са възникнали въпроси около процедурите по съгласуване на проекта, включително такива с екологичните институции.

Според тях част от имотите попадат в биокоридор и зелена буферна зона с ширина около 50 метра, определена с документ на РИОСВ.

Жителите поставят и въпроси около използван геоложки доклад, за който твърдят, че съдържа несъответствия в идентификаторите на имотите.

Инфраструктура за хиляди нови жилища?

Освен самото строителство хората се притесняват и от липсата на планирана инфраструктура.

Според тях в района се изграждат хиляди нови жилища, но няма яснота как те ще бъдат обслужвани от пътища, градски транспорт, детски градини и училища.

Какво знаем по казуса досега

• издадено е разрешение за строеж за многоетажна жилищна сграда край река Марица

• имотът попада в район с потенциален риск от наводнения, според Басейнова дирекция

• жители на комплекса „Марица Гардънс“ подават сигнали и събират документи по проекта

• поставят се въпроси за биокоридор, зелена зона и екологични съгласувания

• институциите РДНСК, РИОСВ и Община Пловдив са сезирани по случая

Очакват се отговори от институциите

Екипът на „Под тепето“ също е изпратил запитвания до институциите по казуса. Отговори са получени от РИОСВ и Басейнова дирекция, но до момента няма официална позиция от районната администрация „Северен“, която е пряко ангажирана с разрешаването на строежа.

Медията ще продължи да следи развитието на случая.