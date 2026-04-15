Коя е първата дискотека на открито в Пловдив?

След откриването на Младежкия дом през 1977 г. Пловдив открива своя ритъм и създава пространство за забавление и танци на покрива му

Преди нощният клубен живот на Пловдив да се премести в модерни барове, той започва на едно неочаквано място – на покрива на една добре позната и до днес сграда.

Първата открита дискотека в града се появява в края на 70-те години и бързо се превръща в притегателна точка за младите хора. Локацията ѝ е покривът на Младежкия дом „Й. Николова“, завършен през 1977 г. А самото ѝ откриване и функциониране е официално одобрено от Партията.

В исторически план, като формат дискотеките възникват във Франция през 50-те и 60-те години, първоначално като места за слушане на музика от грамофонни плочи. С времето се налага и фигурата на диско-водещия, който подбира и представя музиката. Според данни от Уикипедия, първата модерна дискотека в Европа – Scotch Club в Германия – отваря през 1959 г., а през 70-те години този тип забавление вече е широко разпространен.

Изобщо не е чудно, че и Пловдив не закъснява и дискотеката на покрива на Младежкия дом събира десетки юноши, които прекарват вечерите си в танци и разговори.

Форматът е достъпен – входът е около 80 стотинки, което позволява и на ученици да бъдат част от това ново градско преживяване.

За разлика от София, където по това време достъпът до дискотеки често е ограничен до студенти, в Пловдив мястото е по-отворено и социално…

