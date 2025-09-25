Кошмарът за жителите на Кючук Париж ще продължи още поне 2 години
Директорът на ВиК Пловдив Юлиан Ковачев не присъства на днешната изключително важна среща в район Южен с кмета на града Костадин Димитров и районния кмет Атанас Кунчев по повод безкрайния ужас, който жителите на Кючук Париж изживяват вече години наред с проекта за южния обходен колектор. Изненадващо Ковачев, който се явява в ролята на възложител, пропусна разговора с градската управа, тъй като отишъл сутринта на зъболекар. На него обаче бяха други представители на дружеството- възложител, както и изпълнителят на строителните дейности.
“ Линейният график, показан от самите изпълнители, не се спазва. Нека сега отново те пред вас да кажат кое и кога ще бъде свършено, за да можем ние като община да имаме контрол над този процес“, заяви пред журналисти след срещата в районното кметство кметът Костадин Димитров.
Той попита и пред медиите как ще се движат точно дейностите, но точен отговор на въпроса никой не даде. Стана ясно, че нищо не е ясно- няма кой да каже категорично кога ще бъде завършен напълно бул. „Александър Стамболийски“, нито кога ще приключи хаосът в район Южен и жителите на Кючук Париж най-накрая ще заживеят нормално.
Единствено се разбра, че неуредиците покрай реализирането на проекта на ВиК за южния обходен колектор ще продължат със сигурност до края на 2028г.
Очаквайте подробности!
Е какво излиза, кмета събира отговорните за драмите в Кючука, а основният виновник не ебава да си вдигне задника и да дойде . Сега разбира се кмета ще каже: „Е какво да направя, безсилен съм“ Елементарно питане: За какво ни е такъв кмет който не може нищо, а му плащаме заплата.
Директорът на ВиК Пловдив Юлиан Ковачев Отишъл на зъболекар.
Защо ремонтът на В. Априлов от 6-ти септември до моста продължи само 2 месеца? Водопровод, канализация, нова настилка, нови тртоари, паркоместа. Значи може. А защо в Кючука просто не се работи?
ОСТАВКА!