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Боклук вместо гледка: Кошчетата на Небет тепе преливат
Вече няколко дни кошчетата за отпадъци на Небет тепе са препълнени. Посетителите очевидно се опитват да изхвърлят боклуците си на определените за това места, но след като контейнерите са пълни, отпадъците се трупат около тях. Липсата на своевременно почистване загрозява едно от най-посещаваните места в Пловдив както от местни жители, така и от туристи.
Преливащите кошчета посрещат посетителите още при последните къщи и ги съпровождат чак до върха, където красивата гледка е гарнирана с пластмасови бутилки, кофички от сладолед и найлонови отпадъци.
3 коментари
А гламавото кметство що не чисти?!! То не е като само от проекти за милиони да залебва…
„Перлата“ на Пловдив с 5000 посетители на ден! Срам! Прекрасен пример за безхаберието на много общински институции и служби. А улицата, която води до там е под всякаква критика. Калдаръмена трагедия! Много е зле положението!
Чакаме лифта до Алкаша, нали Коцето ухилената чебурашка щял дебат да прави…