Контейнери без място: Проблем в „Тракия“

Несъответствие между новите контейнери в „Тракия“ и старите площадки създава проблеми за жителите

Новите съдове не пасват на съществуващите джобове, но администрацията вече работи по решение

Както Под тепето ви съобщи преди две сидмици в града стартира пилотен проект за доставка и поставяне на нови контейнери за боклук в Пловдив, който включва и безплатно извозване на едър отпадък. Те са от типа „City Box“ и са по-големи, оборудвани са с педал и ръчка за по-лесно и по-тихо обслужване и първоначално се поставят само в район Тракия.

„С модерно оборудване, по-добра организация и активното участие на всички граждани, Пловдив може да бъде още по-чист и подреден град“, подчерта кметът на града Костадин Димитров при доставката и разполагането на първите съдове.

Недоволство сред жители на комплекса

Обаче новите контейнери за битови отпадъци предизвикаха недоволство сред жители на комплекса заради неправилно разположение, затруднен достъп и струпване на боклук около тях. Сигналите се увеличават от началото на проекта.

Моделът се използва и в други български градове като Русе и Бургас. Според техническите спецификации дъната на контейнерите варират по размер според модела:

при 2250-литровите контейнерите размерът е приблизително 1375 х 1375 мм

при по-големия модел от 3750 литра – около 1975 х 1450 мм

Точните размери се уточняват по партиди и доставчици, тъй като не съществува национален стандарт, който да регламентира размерите на площадките или така наречените „джобове“ за контейнери, показа журналистическото ни проучване. Те се определят от местните наредби и техническите задания в общинските поръчки.

В случая с Пловдив тези специфики на размерите не са били съобразени.

Проблемът е признат от администрацията

От районната администрация потвърждават, че контейнерите на места не съответстват на съществуващите площадки, което води до неправилно ориентиране или частично разполагане върху уличното платно.

Кметът на район „Тракия“ Георги Гатев признава, че сигналите на гражданите са основателни. Основните оплаквания са свързани с труден достъп до педала за отваряне, нуждата гражданите да застават на платното, както и оставянето на торбите извън контейнерите дори при налично свободно пространство вътре.

Община Пловдив: Временни трудности в пилотен проект

По информация от район „Тракия“, администрацията работи паралелно върху две направления:

физическа адаптация на площадките, така че те да съответстват на размерите на новите модели;

на площадките, така че те да съответстват на размерите на новите модели; информационна кампания за правилно използване на съдовете.

Освен конструктивните промени, ще се наложи и по-активна информационна кампания за правилното използване на контейнерите. Част от сигналите към институциите показват, че голяма част от гражданите не са информирани как функционират новите съдове — включително използването на педала и правилното затваряне. На място вече се наблюдават много случаи, при които отпадъците се оставят върху капаците или до тях, въпреки че вътре има свободно пространство.

Според администрацията това налага допълнителна комуникация с гражданите и поставяне на ясни инструкции на самите съдове, за да се намали човешката грешка и да се предотврати натрупването на отпадък около контейнерите.

Планира се анализ на всички проблемни точки и преразглеждане на разположението на контейнерите, за да бъде осигурен удобен достъп и безопасно обслужване от специализираната техника.

От общината уточняват, че „настоящите трудности са част от период на адаптация в пилотната подмяна на контейнерите в Пловдив“.