Колоездачи питат защо не се рекламира Колодрума по време на Giro d’Italia

Защо не се рекламира зала Колодрума с единствената на балканите закрита поста за колоездене в кампанията по посрещането на Giro d’Italia, питат в отворено писмо до зам.-кмета по култура Пламен Панов представители на спортната общност и от професионален колоездачен клуб „Цар Симеон“ Пловдив. В становище, подписано от Петър Павлов и Мария Галиев от ПКК „Цар Симеон“, се изразява недоумение и разочарование относно липсата на кратка презентация за качествата на

мултифункционална спортна зала „Колодрум“ в рекламните и видео материали по време на Giro d’Italia.

„Изразяваме своето дълбоко разочарование и остро недоволство относно стратегически и

целенасочено пропуснатата възможност за реклама на зала „Колодрум“ по време на етапите от престижната колоездачна обиколка Giro d’Italia, преминаващи през България. С неприятна изненада установихме, че в официалните репортажи и рекламни видеа, съпътстващи събитието, липсва показване и представяне на колоездачното бижу Зала „Колодрум“ Пловдив и то по време на световно колоездачно спортно събитие, излъчвано в целия свят и пред фенове, които са свързани с колоезденето. Закритата колоездачна пистова зала „Колодрум“ е единственото съоръжение от такъв тип на Балканите, отговарящо на световните стандарти. Зала, в която е проведено Европейско пистово първенство, Балкански първенства и колоездачни състезания. Има

състезатели, които са участвали в Европейското първенство в зала „Колодрум“ и вицешампион Jonathan Milan от отбора на Lidl-trek, който ще участва в Giro d’Italia“, отбелязват от ПКК „Цар Симеон“.

От клуба допълват, че залата е стратегически обект за развитието на спортния туризъм.

„Град Пловдив не е свързан само с културния туризъм. Giro d’Italia е симбиоза между спортен туризъм и културен туризъм и точно тогава трябва да бъде показана и популяризирана Зала „Колодрум“ и професионалното колоездене в Пловдив и България. Считаме, че решението обектът да не бъде включен в рекламната кампания е пропуснат шанс за международен престиж, пропуснат директен вход към глобалната колоездачна професионална общност“, подчертават от „Цар Симеон“.

От клуба смятат, че става въпрос за неефективно използване на ресурсите, тъй като инвестицията в подобно съоръжение изисква активна и адекватна маркетингова политика, за да бъде Пловдив разпознаваем и като дестинация за елитен спорт и спортен туризъм.

“ Демотивиращо за спортните среди е пренебрегването на зала „Колодрум“ в контекста на най-голямото колоездачно събитие изпраща негативен сигнал към атлетите, любителите на колоезденето, професионалните колоездачни клубове в България, клубовете от чужбина, които идват да тренират на пистата ни и Българска федерация по колоездене. Не случайно името на залата е колодрум – спортно съоръжение, предназначено за състезания по колоездене на писта със специфична форма, виражи, покритие на пистата и дължина. С огромното финансиране за провеждане на 3-те етапа от Giro d’Italia град Пловдив заслужава да бъде представен в пълния си блясък и ресурсите на съоръженията, които е построил, стопанисва и са живи, а Зала „Колодрум“ е неизменна част от съвременния облик и живот на нашия град“, се казва още в отвореното писмо на Петър Павлов, Мария Гаралиева от ПКК „Цар симеон“.