Колите плуват по новия „булевард“ Александър Стамболийски

Днешният дъжд превърна булевард „Александър Стамболийски“ в своеобразна река. Социалните мрежи се напълниха със снимки и видеа на автомобили, преминаващи през локви с дълбочина до 30–40 см, и пешеходци, които внимателно стъпват по тротоарите, залети с вода.

Жителите на квартала, изморени от продължилото извънредно дълго ремонтно изпълнение, споделят възмущението си от състоянието на булеварда.

„След толкова време и години работа очаквахме поне нормално отводняване, а булевардът буквално потъва във вода“, коментират пловдивчани.

Припомняме, че трасето бе пуснато за движение преди окончателното асфалтиране, за да се облекчи трафикът в район „Южен“, а голяма част от шахтите още стърчат.

Пловдивчани се питат дали системата на дъждоприемните шахти е изиградена ефективно, след като не успява да поеме дори сегашните валежи.

Видяното от снимките и клиповете показва, че ще е нужно сериозно доизграждане и подобрение на инфраструктурата, за да се предотвратят подобни ситуации.