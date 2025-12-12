Коледният дух ще победи!

Коледа по пловдивски: Светлини, глъчка… и големи въпросителни

В новия епизод на видеоподкаста „В Капана“ на Под тепето си говорим не само за празничния дух в града, но и за тъмните ъгълчета под гирляндите. Оказва се, че Коледният базар до Централна поща не носи само настроение на посетителите, а и куп въпроси за това кой плаща, кой не и защо така.

Групата общински съветници на ПП–ДБ влезе директно „под елхата“ и официално поиска документи от администрацията. Причината? Журналистическото ни разследва, което установи, че Общината не получава и стотинка от Коледния базар до Централна поща.

„Притеснително е, всички останали търговци в града плащат, а тук виждаме друго отношение“, казват съветниците и настояват за пълна яснота по договорите със събитието „Коледа в Пловдив“.

Докато чакаме отговори, в подкаста си говорим за всичко: от коледната украса и липсващите лампички извън центъра, през прецедента с базара до пощата, до вечния въпрос:

Кога Коледа носи повече уют, отколкото въпросителни?

