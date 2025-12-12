Коледният дух ще победи!
Коледа по пловдивски: Светлини, глъчка… и големи въпросителни
В новия епизод на видеоподкаста „В Капана“ на Под тепето си говорим не само за празничния дух в града, но и за тъмните ъгълчета под гирляндите. Оказва се, че Коледният базар до Централна поща не носи само настроение на посетителите, а и куп въпроси за това кой плаща, кой не и защо така.
Групата общински съветници на ПП–ДБ влезе директно „под елхата“ и официално поиска документи от администрацията. Причината? Журналистическото ни разследва, което установи, че Общината не получава и стотинка от Коледния базар до Централна поща.
„Притеснително е, всички останали търговци в града плащат, а тук виждаме друго отношение“, казват съветниците и настояват за пълна яснота по договорите със събитието „Коледа в Пловдив“.
Докато чакаме отговори, в подкаста си говорим за всичко: от коледната украса и липсващите лампички извън центъра, през прецедента с базара до пощата, до вечния въпрос:
Кога Коледа носи повече уют, отколкото въпросителни?
Още по темата четете в статията Може ли общината да печели от Коледен базар? Букурещ казва „да“.
9 коментари
Корупцията – водеща сила на съвременната либерал-соросоидна икономика!
На Госин Презастрой това му е последната Коледа като гербок и кмет,, видно е похарчил ламбите наведнъж,, даже е залебил и ортаците му с къщичките и кебапите кифтаци пред Пощата.
по- тихо е, трол умрял
По главната има само джагали с бради. Каква коледа
еми те парите дали ще влязат в касата на общината или както сега явно ги дават в плик ще ги откраднат и няма да ми оправят улицата така или иначе, г-н Презастрой намазва при всяко положение. Мисълта ми,че по мое наблюдения има добра атмосфера на главната по добре от преди само с капана базара. Съпер скъпо е по сергиите, 10 лв за люлката , ама нали влезахме в клуба на богатите , няма как
С тези цени няма коледен дух
Ей капана феста им разбиха монопола и голямо реване, мани, създва нстроение базара, децата се радват това е важното, нека има конкуренция
Т.е. не държиш да ти се оправят улиците в квартала от бюджета на общината примерно?
За първи път Коледа е прекрасна. Настроение и украса – радост и веселие. Не мрънкайте в тези светли дни!