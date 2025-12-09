Коледният базар стигна до прокуратурата

Общинските съветници от ПП-ДБ сигнализираха прокуратурата за нередностите на Коледния базар, разкрити от Под тепето в серия от публикации.

За събитието „Коледа в Пловдив“ няма сключен договор с организатор или съорганизатор. Въпреки това, наемодателят на къщичките – фирма „Трики Ивентс“ ЕООД – събира пари от търговците, докато Община Пловдив не получава нито стотинка за ползване на общински терен.

„Община Пловдив твърди, че сама е организатор и затова не се дължи такса. Но на сайта на Фондация „Пловдив 2019“ ясно е посочено, че „Трики Ивентс“ изпълнява проект „Коледа в Пловдив“, а договорите, които граждани ни изпратиха, показват, че фирмата отдава под наем къщичките срещу заплащане. Тоест: „имаме търговска дейност на общинска площ, без договор с Общината, без събрани такси, без ясно разпределена отговорност„, подчертава зеленият съветник Добромира Костова.

За прецедена без аналог, въпреки ясни нормативни правила и активна търговска дейност Под тепето ви съобщи в статията Общината не получава и стотинка от Коледния базар до Централна поща. На следващия ден съветниците от ПП–ДБ поискаха договорите за Коледния базар до Централна поща, а отговорът, който получиха се „Оказа по-лош“: Общината обърка всички с отговор за коледния базар. Още по темата може да научите в статията Аргументът на Община Пловдив за „фестивал“ се разпада – всички други фестивали плащат наеми и такси.

Според групата на коалицията в местния парламент посочените от общината основания за неплащане на такса не са приложими към това събитие, което на практика означава, че несъбирането на такса е неправомерно.

„Този модел създава опасен прецедент: ако един частен организатор може да ползва общински терен без да плаща, защо другите плащат? А може ли всеки един от на утре да реши да си сложи павилионче на Главната без пари и без договор или това е запазено само за определени близки лица или фирми? Това ощетява бюджета на Пловдив, поставя въпроси за контрола върху безопасността и поражда съмнения за избирателно отношение“, допълва Костова.

Тя и колегите ѝ от групата на ПП-ДБ са подали сигнал до прокуратурата за евентуална щета на общинската хазна и за нарушения в управлението на общински терен.

Те очакват кметът Костадин Димитров да обясни кой е реалният организатор, въз основа на какво правно основание е предоставен теренът и защо общината се отказва от законно дължимите приходи.

„Обичаме Коледа, но не приемаме непрозрачност, двойни стандарти и ощетяване на града. Нека коледния дух и справедливостта да победят нередностите„, заявява още Добромира Костова.