Как се промениха парите на пловдивските кметове за година: кой забогатя и кой намали дълговете си

Имуществените декларации за 2025 г. показват нови автомобили, увеличени спестявания и сериозни промени в задълженията на градския и районните кметове

Имуществените декларации за 2025 г. на кмета на Пловдив и шестимата районни кметове показват не просто какво притежават управниците на града, а и как се е променило финансовото им положение за една година. В тях има нови автомобили, погасени части от кредити, увеличени спестявания, но и една особено голяма промяна – при кмета на „Тракия“ Георги Гатев.

Сметната палата публикува годишните декларации на лицата, заемащи публични длъжности, на 14 август. В тях се отчитат придобитото имущество, доходите, наличните средства, кредитите и други обстоятелства за предходната година.

При сравнение с предходните декларации най-интересни са именно движенията между 2024 и 2025 г.

Костадин Димитров: повече пари в банката, по-малък кредит

Кметът на Пловдив Костадин Димитров не е декларирал нови имоти или автомобили през 2025 г. В банковата му сметка има 42 902 лева, натрупани от трудови възнаграждения, а остатъкът по потребителския му кредит е 7345 лева.

За сравнение, в предходната декларация той е посочил 37 494 лева в банкови сметки и 11 403 лева остатък по потребителски кредит.

Така за година декларираните му спестявания са се увеличили с 5408 лева, докато задължението му е намаляло с 4058 лева.

Увеличили са се и декларираните трудови доходи. За 2025 г. Димитров е посочил 79 014 лева годишна данъчна основа от трудови правоотношения, при 72 545 лева за предходната година. Това е ръст от 6469 лева, като трябва да се има предвид, че става дума за данъчна основа, а не за чисто получено възнаграждение.

Съпругата му Доника Димитрова е декларирала 24 448 лева в банка, както и 29 462 лева данъчна основа от трудови доходи и още 4538 лева от друга стопанска дейност.

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Георги Гатев: най-голямото движение е при него

Най-съществената промяна сред районните кметове е в декларацията на Георги Гатев.

През 2024 г. кметът на „Тракия“ е декларирал около 170 хил. лева в банкови сметки, както и 9000 лева налични средства. Тогава е посочил и ипотечен кредит от 108 хил. лева. Имал е три автомобила.

В декларацията за 2025 г. картината е различна. Гатев е посочил около 11 хил. евро спестявания и ипотечен кредит от около 52 хил. евро.

През годината е придобил Mercedes за 24 000 лева, като в декларацията е посочено, че автомобилът е купен със средства от спестявания. Същевременно е прехвърлил автомобил Dodge за 25 000 лева. Нови недвижими имоти няма.

Това е и най-интересната разлика в целия комплект декларации. Само по публичните данни обаче не може да се направи извод каква е причината за голямото намаление на декларираните парични средства. Част от движението може да е свързано с погасяване на задължения и сделки с автомобили, но декларацията сама по себе си не дава основание за други заключения.

Тони Стойчева: нова кола, но и няколко задължения

Кметът на „Западен“ Тони Стойчева е другият районен кмет с нов автомобил.

През 2025 г. тя е придобила Škoda Kamiq за 47 360 лева, като автомобилът е закупен на лизинг. В декларацията са посочени още 52 199 евро ипотечен кредит и 24 263 евро потребителски кредит.

За сравнение, в предходната декларация основното декларирано задължение на Стойчева е ипотека от около 104 хил. лева.

Тук също трябва да се внимава с директното сравнение на номиналните суми, тъй като структурата на задълженията вече е различна – към ипотеката е добавен потребителски кредит и лизинг.

Венцислава Любенова: спестяванията растат

При кмета на „Северен“ Венцислава Любенова промяната е по-лесна за измерване.

В предходната декларация тя е посочила 32 098 лева и 22 514 евро налични средства. В новата декларация левовата сума вече е 39 539 лева, докато сумата в евро остава същата – 22 514 евро.

Така левовите ѝ спестявания са нараснали със 7441 лева.

Потребителският кредит остава на посоченото ниво – 71 260 лева според публикуваните данни.

Нови имоти или автомобили не са декларирани.

Георги Стаменов: ипотеката намалява

Кметът на „Централен“ Георги Стаменов отново не е декларирал нов имот или автомобил.

Същественото движение при него е по ипотечния кредит. В предходната декларация остатъкът е бил 28 430 лева, а в новата е около 8490 евро, или приблизително 16 609 лева.

Това означава намаление на остатъка по задължението с около 11 800 лева за година.

Атанас Кунчев: повече семейни спестявания и по-малък кредит

Кметът на „Южен“ Атанас Кунчев също няма нови имоти или автомобили.

В предходната декларация той е посочил 9000 лева банков депозит на свое име, приблизително толкова са били и спестяванията на съпругата му. Потребителският кредит е бил 13 308 лева.

В декларацията за 2025 г. семейните банкови средства вече са около 25 хил. евро, а остатъкът по потребителския кредит е около 4600 евро.

Така и при Кунчев посоката е към повече декларирани налични средства и по-малко задължение.

Емил Русинов: без ново имущество и без декларирани спестявания

При кмета на „Източен“ Емил Русинов декларацията е най-сдържана откъм имущество.

Той не е посочил недвижими имоти, автомобили, спестявания или кредити. В предходната декларация също не са били декларирани подобни активи.

Това не означава, че Русинов не притежава имущество, а че в съответните полета на декларацията за разглеждания период няма посочени такива придобивки или наличности.

Какво показва равносметката

Ако се гледа не абсолютното богатство, а движението за една година, картината е доста различна от класация „кой колко има“.

Костадин Димитров е увеличил декларираните си банкови средства с 5408 лева и е намалил потребителския си кредит с 4058 лева.

Георги Стаменов е намалил ипотечния си дълг с около 11 800 лева.

Атанас Кунчев също е намалил остатъка по потребителския си кредит, докато декларираните семейни средства са повече.

Венцислава Любенова е увеличила левовата част на наличните си средства със 7441 лева.

При Тони Стойчева има нов автомобил, но и нова структура на задълженията – ипотека, потребителски кредит и лизинг.

При Емил Русинов няма съществено декларирано движение.

А при Георги Гатев промяната е най-голяма: от над 170 хил. лева банкови средства в предходната декларация до около 11 хил. евро спестявания в новата, на фона на придобит Mercedes, прехвърлен Dodge и по-нисък остатък по ипотеката.

Именно затова декларациите са интересни не толкова като своеобразна „класация по богатство“, а като снимка на финансовото движение на хората, които управляват Пловдив.

Сметната палата посочва, че публичният регистър съдържа информация за доходи, недвижима и движима собственост, кредити, вземания, инвестиции и други декларирани обстоятелства.

По-същественото в случая е не просто „кой колко има“, а „какво се е променило за една година“ – и именно там декларациите на Гатев, Димитров, Стойчева, Любенова, Стаменов и Кунчев дават най-различими истории.

„Под тепето“ следи имуществените декларации на пловдивските районни кметове от години. През 2022 г. например сравнихме кой от тогавашните районни управници има най-много спестявания и кой е най-задлъжнял. Вижте също Колко са парите в брой на българските депутати.