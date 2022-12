Той е номиниран от парламентарната група на ГЕРБ-СДС за кандидат премиер

Проф. д-р Николай Габровски, д.м.н. пристигна тази сутрин в Президентството заедно с Десислава Атанасова и Томислав Дончев на връчването на мандата на първата политическа сила за съставяне на правителство. Това бе изненадата в делегацията, която отиде да вземе мандата на ГЕРБ.

Той е неврохирург, началник на Клиниката по неврохирургия в Пирогов.

„Аз бях номиниран от парламентарната група на ГЕРБ-СДС за кандидат премиер. В момента България минава през множество кризи. Втора година продължава политическата. Ще предложа кабинет, който е по-далеч от политическото говорене и по-близо до експертното“, каза проф. Габровски.

Президентът Румен Радев му връчи мандата за съставяне на кабинет и сега ще има седем дни, за да предложи състава му, а Габровски заяви, че ще заложи на експерти и ще разговаря с всички партии.

Кой е проф. Николай Габровски?

Завършва медицина в Медицинска Академия – гр. София през 1996 година. Първоначално работи като лекар в Неврореанимацията на УМБАЛ „Царица Йоанна“.

В Клиниката по неврохирургия на болница „Пирогов“ е от 1997 година. През 2005 година д-р Габровски защитава дисертация на тема „Значение на задна съединителна артерия за неврохирургичната практика“. От 2006 година е завеждащ на отделението по невроонкология. От 2008 е „Доцент“ по неврохирургия. През 2010 е избран за Заместник председател на Българско дружество по неврохирургия През 2011 година е избран за Началник на Клиниката по неврохирургия на Университетска болница „Пирогов“.

От началото на 2011 година е избран за Национален консултант по неврохирургия към Министерство на здравеопазването.

През януари 2012 проф. Н. Габровски е поканен за наблюдател борда на European Brain Council (Европейски мозъчен съвет) – координираща неправителствена организация, посветена на борбата със заболяванията на нервната система. Европейски мозъчен съвет работи в тясно сътрудничество с комисиите на Европейския съюз, Европейския парламент, Световната здравна организация и други отговорни органи по проблемите на заболяванията на мозъка.

През 2014 година е избран за „Професор“ по неврохирургия към Клиниката по неврохирургия на университетска болница „Пирогов“.

Проф. Николай Габровски е избран за член на Управителния съвет на Български лекарски съюз през 2015 година, а от юни 2018 до септември 2021 е заместник-председател на съсловната организация.

От 03.2017 до 07.2021 година е заместник-директор по лечебната дейност на университетска болница „Н.И. Пирогов”.

През 2018 година, проф. Николай Габровские е избран за председател на Българското дружество по неврохирургия, а през 2022 е преизбран за втори мандат на тази позиция.

През ноември 2021, проф. Николай Габровски е избран за член-кореспондент на Българската академия на науките (БАН).

През октомври 2022, Европейската асоциация на неврохирургичните дружества (European Association of Neurosurgical societies – EANS, създава работна група за Нововъзникващи технологии и иновации в неврохирургията (Emerging tehcnologies and innovations in neurosurgery – ETIN и за неин пръв председател е избиран проф. Николай Габровски.

По-важните теми, върху които е специализирал са:

„Невроонкология и интраоперативен ЯМР”;

„Образно ръководена неврохирургия и неврохирургия с гама-нож”;

„Микроневрохирургия и невронавигация” в Клиника по неврохирургия и под ръководството на проф. Брочи, болница „Еразъм”, Брюксел, Белгия. Проф. Брочи е сред най-изявените и известните световни специалисти по неврохирургия, президент на Световната федерация на неврохирургичните дружества за периода 2005-2009 и

Лечение на гръбначни и гръбначно-мозъчни заболявания.

Минимално инвазивни техники в гръбначната хирургия.

Роботизирана неврохирургия.

Проф. Н. Габровски е преминал множество допълнителни квалификационни, международни курсове и специализации в областта на невроонкологията, съдовата и гръбначната неврохирургия.

През последните години, проф. Габровски е канен като преподавател и като гост-лектор на множество научни форуми и образователни курсове.

