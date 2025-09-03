Училищата в ремонт „Димитър Талев“, „Райна Княгиня“ и „Пейо Яворов“ ще отворят врати в първия учебен ден напълно преобразени. Реновацията и на трите образователни сгради е към своя край и се предвиждат само довършителни работи, които няма да пречат на учебния процес.

Това стана ясно при инспекцията на кмета Костадин Димитров и вицето му Владимир Темелков в училище „Димитър Талев“ в Кючук Париж днес, което все още е строителна площадка. Там на 15 септември в напълно реновирани класни стаи ще влязат над 1000 ученици от 39 паралелки. Приключва се с детайлите по енергийната ефективност на постройката, обновяването на кабинетите, настилките, климатизацията и вентилацията.

„Важно е повечето училища да отворят врати на 15 септември. При Хуманитарната излязоха много детайли, за които е необходимо много по-голямо усилие например. Ще продължат ремонтните работи и в „Яне Сандански“. Иначе като цяло успяхме лятото да направим организация за всички ремонтни дейности така, че да имаме повече свършена работа. Не само за училищата в ремонт говорим, но и на пътната инфраструктура. Поетапно всичко до 15 септември, или максимум до края на месеца, да бъде приключено“, заяви Костадин Димитров.

“ Имахме горещо лято с обновяването на образователната инфраструктура. Това е едно от училищата, което ще отвори на 15 септември. Другото готово е „Райна Княгиня“. В „Яне Сандански“ сме почти готови, като дейностите ще завършат между 10 и 15 октомври. Там се работи много усилено, като новата училищна сграда е готова, с направени 12 класни стаи, обновен и саниран е физкултурният салон“, каза Владимир Темелков.

И кметът и заместника му говориха за едносменен режим на обучение в „Димитър Талев“, но бяха поправени от директора на школото. „Училището винаги е било на едносменен режим на обучение. По-скоро сега няма да се наложи да минаваме на двусменен, а ще си продължим работа в едносменен режим. Преминаването на две смени бе някакъв вариант, който аз съобщих преди време. Но с оглед на начина и скоростта, по която се движат нещата, както и нашата организация, ще бъдат така оформени пространства, че всички ученици и от начален, и от прогимназиален етап ще продължат да си учат на една смяна, както винаги е било“, уточни директорът на „Димитър Талев“.

“ За Хуманитарната гимназия ремонтът върви с пълна сила. До приключването на работата децата са разпределени, родителите знаят, няма напрежение“, увери Темелков. Допълни, че „Пейо Яворов“ отваря врати след изцяло обновяване също на 15 септември. Вървят процедурите и за новите сгради на Математическата гимназия, „Княз Александър“ и „Патриарх Евтимий“.

„Реновирането на образователната система е много важен процес, който няма да свърши сега. Ще бъдат ремонтирани колкото се може повече училища. Вече имаме увеличение на желаещите в обновената база. Това е изключително важно“, подчерта в заключение кметът Димитров.