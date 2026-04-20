Кои ще са новите депутати от Пловдив – град?

Седем нови лица от Пловдив влизат от „Прогресивна България“, разместване в листата на ПП-ДБ може да извади Манол Пейков от парламента

Станаха ясни резултатите от изборите в Пловдив – град, а с тях и се оформя картината на разпределянето на мандатите за 52-ото Народно събрание от културната столица на България. Категоричен победител и в града е „Прогресивна България“ с 46,2% подкрепа, следвани от „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 16,4%, ГЕРБ-СДС с 13,1 и „Възраждане“ с 4,6%. Тези партии ще разпределят и мандатите от града. Последната партия, която влиза в парламента е ДПС, но тя събира само 1,044% покрепа в града, което ще е недостатъчно за мандат.

Общо 7 души ще влязат от „Прогресивна България“ в бъдещия парламент. Първи в листата е известният волейболист и ръководител във ВК „Левски“ Владимир Николов. Той се кандидатира само в Пловдив и пред него не стои избор от коя листа да влезе. При вероятността той да продължи дейността си във властта не в Народното събрание, а в Министерски съвет, той ще освободи място за осмия в листата.

Следващите депутати от „Прогресивна България“ в Пловдив са експертът в бизнес комуникациите Катя Стайкова, специалистът в системата на сигурността Петър Тодоров, авиаторът и правист Стефан Свиленов, юристът Даниела Николова – Кършева, хореографът Нели Карабахчиева, и специалистът в сферата на човешките ресурси Христо Симеонов. Осми в листата, който може да заеме депутатска катедра, ако се освободи място от някой от по-предните, е Петър Денчев, председател на сдружението на пловдивските хотелиери. Незначителен е броят на преференциите, използвани в Пловдив от гласоподавателите на „Прогресивна България“ и размествания по този показател няма.

На второ място в града е „Продължаваме промяната – Демократична България“. Първи в листата е лидерът на ПП Асен Василев, който се кандидатира и в Хасково, където партията също взема мандат. Втори в листата след разместване на преференциите става Чило Попов, предприемач и специалист в сферата на строителството. Ако Асен Василев влезе през Хасково се освобождава място за третия след пренареждането Манол Пейков, изненадващо изместен от Чило Попов, когото активно подкрепяше през кампанията.

От водеща в града партия, ГЕРБ-СДС се сриват до трето място и ще получат само два мандата. Първи в листата е Бойко Борисов, който е кандидат и от софийски МИР, от който може да избере да влезе. Втори е Георги Георгиев, бившият правен министър в кабинета „Желязков“. Ако Борисов реши да влезе през София, то второто място ще използва третия в листата Красимир Терзиев, млад кадър на партията, който вече има опит в предходни парламенти.

„Възраждане“ ще получи един мандат, който най-вероятно ще бъде използван от едно от водещите лица на партията Ангел Георгиев. Той е кандидат и от Смолян, но там партията получава малка подкрепя и вероятно няма да си подсигури мандат. Втори в листата е Емил Янков.

При пресмятане на резултатите от цялата страна е възможно допълнително разместване при т.нар. най-големи „неудовлетворени“ остатъци, според системата Хеър-Ниймаер. Това става ясно, след пресмятане на резултатите в целия свят и пресмятането на резултатите район по район. В такъв случай е възможно прехвърляне на мандат от един в друг район. Най-голям недостатък без получен мандат в Пловдив-град има ПП-ДБ.