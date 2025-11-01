Кои са топ строителите в Пловдив

Камарата на строителите в Пловдив отличи най-добрите в бранша под мотото „Новата генерация поема кормилото“

Камарата на строителите в България – Областно представителство Пловдив, отличи най-добрите в бранша на традиционната церемония „Денят на пловдивския строител“, в края на октомври в хотел SPS.

Голямата награда „Златен отвес 2025“ бе присъдена на ГБС – Пловдив за дългогодишен професионализъм и принос към авторитета на строителния сектор. Сред номинираните за отличието бяха и „Атаро Клима“, „Европейски пътища“, „Сиенит строителна група“ и „Арх Ситистрой“.

Пет престижни отличия раздаде Камарата на строителите в България. В останалите категории наградите отидоха при МАИ ГРУП ЕООД – „Партньор на годината“, „Хелиос метал център“ АД – „Строителна традиция“, Костадин Костадинов – „Строителен техник на годината“, и д-р инж. Станислав Бакърджиев – „Строителна перспектива“.

Събитието премина под мотото „Новата генерация поема кормилото на КСБ Пловдив“ и събра над сто представители на строителния бранш, архитекти, инженери и представители на местната власт.

„Строителите са хората, които градят не само сгради, но и бъдещето на Пловдив. Радвам се, че днес виждам сред нас млади и амбициозни професионалисти, готови да надграждат традициите“, каза председателят на КСБ – Пловдив Пламен Иванов, който представи и новия областен съвет на организацията.

Гостите аплодираха изпълненията на Георги Иванов от НУМТИ „Добрин Петков“, народния хор към училището с диригент Явор Тасков и актьора Ивомир Игнатов – Кени от театър „Хенд“.

Вечерта завърши с обещание – пловдивските строители да продължат да пазят занаята, но с поглед към бъдещето и новите технологии, така че градът под тепетата да расте красиво и модерно.