Кои са хората, които оформят облика на един град?

Дали това са лицата от плакатите и екраните, онези, които виждаме всеки ден в рекламите и новините?

Или може би истинските двигатели на промяната са другаде?

Дали не са хората, които ежедневно работят, реализират себе си и талантите си, хората които не пишат манифести, но оставят следа с делата си?

Проектът ПромениКартинката даде ясен отговор: устойчивата промяна започва от ежедневните избори, от начина, по който живеем, работим, общуваме и се грижим за мястото, което обитаваме.

Със серията от 11 интервюта, публикувани в Lost in Plovdiv и Под Тепето, открихме и свързахме онези личности, които трансформират градската среда чрез професията, таланта и отношението си към града.

Те са архитекти, предприемачи, артисти, активисти. Техните портрети, заснети от талантливите пловдивски фотографи Мила Пенкова, Маша Матеева и Таня Коритарова, създават визуален архив на едно мислене, което вече променя града ни.

От 17 до 31 октомври в бар „Котка и Мишка“ изложбата ще покаже лицата, които променят картинката.

По време на официалното откриване от 18.30 часа на 17 октомври ще бъдат представени и специални видео интервюта, създадени от Кристина Кръстева.

📍 Бар Local, Капана, Пловдив

📅 17.10.2025

🕖 18.30 часа

Елате, за да се вдъхновим заедно, да споделим истории и да празнуваме промяната, която прави града ни по-добро и приятно за живеене място.

*Информационната кампания ПромениКартинката на Филип Морис България цели да привлече внимание към неправилно изхвърлените отпадъци и фасове в градската среда.

