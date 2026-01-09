Кои били най-прочутите пловдивски пивници?

Източник: Lost in Plovdiv

Преди Пловдив да се превърне в град на модерни барове и гурме ресторанти, той живее в ритъма на своите пивници – шумни, задимени, топли и пълни с характер. Това били места не просто за хапване и пиене, а сцени на градския живот, където се срещали бохемът и занаятчията, артистът и търговецът, а разговорите често оставали по-дълги от вечерта. В този разказ се връщаме към някои от най-прочутите пловдивски пивници, оставили траен отпечатък в паметта на града.

Пивница Герджика

Известна пловдивска кръчма, собственост на Стою Герджиков. Открита през октомври 1936 г. Изключително популярна с хубавите си вина, най-вече „Божилово“ вино, както и вкусната си скара, приготвяна от Майстор Кольо от кебапчийница България. Около 40-те години винаги имало прясна риба от река Марица и пиво Каменица. Името на пивницата всъщност е Новият мост, но поради голямата известност на собственика си е наричана от пловдивчани на фамилното му име. Намирала се е в Кършияка, непосредствено до Новия мост, а интересното е, че той и до днес се обозначава сред кореняците с името на кръчмаря. Много посещавано и любимо заведение за всички пловдивчани. В момента на същото място, след голямо преустройство е построен хотел Герджика, а ресторантът към него предлага китайска кухня.

Пивница Пловдив

През 1933 г. Иван Шопов открива на ул. Константин Иречек (на Джумаята) пивница Караагач със собствено производство на бели, червени и черни вина, малага и рубинов пелин, француски коняк и мастика. През 1948 г. тя бива национализирана и преименувана на Пловдив. Превръща се в любимо място за пловдивската интелигенция: художници, артисти, журналисти, адвокати, писатели, поети и т.н. Стените на това култово заведение били изографисани от пловдивски художници през 1967 г. По масите са вдигали наздравици Стефан Мавродиев, Татяна Лолова, Йордан Радичков, Руси Чанев, Константин Павлов, Цветана Манева и още редица други известни личности. Основното в пивницата било шкембето, задушено в масло, както и мешената дреболия. Имало добро пиене, всякакви мезета и прословутите жабешки бутчета – виден пловдивски специалитет.

Пивница Тихия кът

Прочута пловдивска пивница на бившия площад Вела Благоева, сега Незавиимост, а най-познат сред пловдивчани като Гроздовия пазар. Тук кръчмарят бай Пешо пръв започва да приготвя прословутото татарско кюфте. Същото било с цена от 52 стотинки, а с чаша мавруд сметката набъбвала до сумата от 1 лев. Тук за първи път се приготвяла и „принцесата“ – филия хляб, намазана с кайма, която предварително е примесена с кашкавал. Всеки от посетителите си знаел мястото в заведението, а сервитьорите знаели винаги на кого какво питие да поднесат.

Днес от тези пивници са останали спомени, снимки и разкази, предавани с лека усмивка и доза носталгия. Те обаче продължават да живеят в пловдивския дух – в историите, които се разказват край масата, и в непреходната любов към добрата компания, простата, но честна храна и чашата вино. Защото Пловдив, повече от всичко друго, е град на срещите — и неговите пивници са били най-верните им свидетели.

