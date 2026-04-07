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Кое е най-цветното място в район Тракия през пролетта?
Алеята с цъфналите розови дръвчета ни пренася сякаш директно в Япония, без да има нужда да сменяме континента
Всички сме се удивлявали на невероятните кадри от страната на изгряващото слънце, в които пролетта рисува разкошни розови картини на фона на прочутите японски вишни (сакура). Те са емблематичен символ на страната, с впечатляваща експозиция, естествено разположена покрай реки, храмове, паркове и градски улици, и хиляди туристи се стичат там в периода между края на март и май, за да увековечат перфектния кадър.
А какво ще кажете, ако ви разкрием, че няма нужда да планирате дълги пътувания и че в Пловдив също си имаме подобно местенце, не по-малко розово и също толкова впечатляващо сред градската атмосфера под тепетата…
Всичко по темата четете в lost in plovdiv.com.
2 коментари
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