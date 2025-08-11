Половин милион лева на година ще брои общинската администрация за пръскане срещу комари, кърлежи и други вредители. Администрацията обяви обществена поръчка за дезинсекция, като търси дружество, с което да сключи договор за общо 1,5 милиона лева без ДДС, които да бъдат разпределени по равно в рамките на три години. В едно и дезинсекция спечелилият процедурата следва да извърши и услуга по растителна защита на дървета и храсти в обществените площи на територията на общината.

Изпълнителят ще извърши неколкократно в годината пръскане и растителна защита в открити площи, обществени паркове, водни биотипи, мочурища и други пространства с обща приблизителна площ от 42 000 декара, за период от 36 месеца. На годишна база се прогнозират 3 броя обработки от всички видове мероприятия, с изключение на обработките срещу кърлежи, за които се прогнозират 2 обработки годишно.

За да изпълняват дейностите кандидатите следва да разполагат ръчни моторни пръскачки за разпръскване на препарати, машини за разпръскване на препарати за всички видове обработки на височина над 30 метра и ширина 20-30 метра, генератор за топъл аерозол и др.