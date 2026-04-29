Кметицата на Северен твърди, че няма заповед, ограничаваща я в казуса със строежа до р. Марица

Районната кметица на „Северен“ Венцислава Любенова не вдига телефона си и отказва да говори с медиите. В същото време тя твърди, че не е с отнети правомощията, касаещи строителство до река Марица.

Както Под тепето съобщи по-рано днес кметът на Община Пловдив Костадин Димитров е издал заповед за въпросното ограничение, а напредъкът по развитието на казуса със спорния строеж в дигата на река Марица идва след подкрепа от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов към протестиращите.

Новината за заповедта потвърди пред репортер на медията ни лично градоначалникът Костадин Димитров, както и факта, че тя е официално връчена. Кметът уточни, че отнетите правомощия на Любенова касаят само този обект, а не издаването на строителни разрешителни като цяло.

Димитров припомни, че за конкретния случай е сезирана прокуратурата – Строежът до Марица влиза в Прокуратурата – но до момента от там няма официална реакция.

Заедно с връчването на заповедта, общинската администрацията е изискала и цялата документация застроежа.

От своя страна Любенова отрича за съществуването и връчването на горецитираната заповед пред служители на кметството. Тя казва, че с такава са отнети правомощията на главния архитект на район „Северен“ – факт, известен отпреди близо месец.

Припомняме, че в края на януари тази година пловдивчани – жители на комплекс „Марица Гардънс“ алармираха за строеж върху дигата на северния бряг на реката, който според тях застрашава хора, блокове и екосистема. Те са категорични, че Съдба на Елените може да застигне и Пловдив. Още тогава Под тепето изпрати официални запитвания към всички отговорни институции относно законността на извършваните действия и потърси Кой стои зад рисковия строеж край дигата на Марица. Редакцията изпрати официални въпроси и до „Марица 2021“ ЕООД – дружеството инвеститор по проекта на всички публично достъпни електронни адреси на фирмата, както и на свързани с негя компании и лица. До момента на публикуване на този пореден материал по журналистическото разследване отговор от там не е постъпил. Също така нямаме отговр на зададените въпроси по ЗДОИ и от кметство Северен.

Междувременно райкметицата днес се появи на общи снимки с кмета в социалните мрежи, минути след оповестяването на новината за ограниченията.

Припомняме, че Любенова се яви на местни избори през есентта на 2023 г., номинирана за поста от ПП-ДБ. Година и три месеца по-късно коалицията се разграничи от нея – ПП свали доверието си от райкмета на Северен.

Надеждите на хората от инициативния комитет „Не на строежа върху дигата и в биокоридора“ са административните действия да не позволят развититето на спорния строеж и той да бъде обявен за незаконен преди да достигне до кота нула.

Под тепето научи още, че по отношение на настояването на Район „Северен“ за среща между институциите и пълна хронология по казуса край „Марица Гардънс“, такъв форум на този етап няма да се организира.