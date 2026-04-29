Кметицата на Северен твърди, че няма заповед, ограничаваща я в казуса със строежа до р. Марица
Районната кметица на „Северен“ Венцислава Любенова не вдига телефона си и отказва да говори с медиите. В същото време тя твърди, че не е с отнети правомощията, касаещи строителство до река Марица.
Както Под тепето съобщи по-рано днес кметът на Община Пловдив Костадин Димитров е издал заповед за въпросното ограничение, а напредъкът по развитието на казуса със спорния строеж в дигата на река Марица идва след подкрепа от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов към протестиращите.
Новината за заповедта потвърди пред репортер на медията ни лично градоначалникът Костадин Димитров, както и факта, че тя е официално връчена. Кметът уточни, че отнетите правомощия на Любенова касаят само този обект, а не издаването на строителни разрешителни като цяло.
Димитров припомни, че за конкретния случай е сезирана прокуратурата – Строежът до Марица влиза в Прокуратурата – но до момента от там няма официална реакция.
Заедно с връчването на заповедта, общинската администрацията е изискала и цялата документация застроежа.
От своя страна Любенова отрича за съществуването и връчването на горецитираната заповед пред служители на кметството. Тя казва, че с такава са отнети правомощията на главния архитект на район „Северен“ – факт, известен отпреди близо месец.
Припомняме, че в края на януари тази година пловдивчани – жители на комплекс „Марица Гардънс“ алармираха за строеж върху дигата на северния бряг на реката, който според тях застрашава хора, блокове и екосистема. Те са категорични, че Съдба на Елените може да застигне и Пловдив. Още тогава Под тепето изпрати официални запитвания към всички отговорни институции относно законността на извършваните действия и потърси Кой стои зад рисковия строеж край дигата на Марица. Редакцията изпрати официални въпроси и до „Марица 2021“ ЕООД – дружеството инвеститор по проекта на всички публично достъпни електронни адреси на фирмата, както и на свързани с негя компании и лица. До момента на публикуване на този пореден материал по журналистическото разследване отговор от там не е постъпил. Също така нямаме отговр на зададените въпроси по ЗДОИ и от кметство Северен.
Междувременно райкметицата днес се появи на общи снимки с кмета в социалните мрежи, минути след оповестяването на новината за ограниченията.
Припомняме, че Любенова се яви на местни избори през есентта на 2023 г., номинирана за поста от ПП-ДБ. Година и три месеца по-късно коалицията се разграничи от нея – ПП свали доверието си от райкмета на Северен.
Надеждите на хората от инициативния комитет „Не на строежа върху дигата и в биокоридора“ са административните действия да не позволят развититето на спорния строеж и той да бъде обявен за незаконен преди да достигне до кота нула.
Под тепето научи още, че по отношение на настояването на Район „Северен“ за среща между институциите и пълна хронология по казуса край „Марица Гардънс“, такъв форум на този етап няма да се организира.
Нали на ЕЛЕНИТЕ,ВСИЧКО Е БИЛО ЗАКОННО
ЗАЩО СТАНА КАТАСТРОФАТА???????
Много надменно гледа.
Какво е завършила,каква компетентност има?
Много гримирана боядисана.
Като на ревю,а не да проверява на място
Кой ще заплати при евентуални щети?