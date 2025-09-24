Кметът за ситуацията в Южен: Настоявам да има адекватност

„Ще искаме линеен график и ясни отговорности от страна на възложителя и изпълнителя на проекта за Южен обходен колектор“. Това заяви кметът Костадин Димитров след новата порция критики към ВиК относно безкрайния хаос в район Южен и напълно обоснованото недоволство на жителите на Кючук Париж.

Последната история с рисувана на ръка пешеходна пътека сякаш мина всякакви граници в издевателството над пловдивчани, които са принудени да търпят реализирането на този проект вече години наред.

„Настоявам да има адекватност. Ние съдействаме за ремонта – купуваме допълнително тротоарни плочки. Там, където имаме възможност, помагаме, но единствената роля на общината е да дава възможност за отваряне или затваряне на даден участък. Нека те утре да си поемат своята отговорност пред вас, пред обществото да кажат какви ще бъдат линейните графици и за това какво ще бъде свършено“, коментира още Димитров и посочи, че утре ще има насрочена работна среща с представители на държавното дружество и изпълнителите на поръчката, за да бъде обяснено на гражданите какво предстои в Южен.