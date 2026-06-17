Заповедта вече е издадена, строителната площадка трябва да бъде освободена, а обектът – запечатан. Решението идва след месеци граждански протести и журналистически разследвания.

След извършените проверки са констатирани несъответствия между издадените строителни документи и действащите устройствени планове, както и неизпълнение на изисквания, свързани с опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

След месеци обществено напрежение, институционални проверки и поредица от публикации по казуса, кметът на Пловдив Костадин Димитров издаде заповед за спиране на строителството на спорния жилищен обект край река Марица в жилищен парк „Марица-север“, до комплекс Марица Гардънс.

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Заповедта е от 16 юни 2026 г. и се отнася за строежа „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи“, разположен в УПИ XXVI-501.1216.

С документа се разпорежда незабавно спиране на строително-монтажните работи, освобождаване на строителната площадка от хора, техника и материали, забрана за достъп до обекта, както и преустановяване на електрозахранването и водоснабдяването.

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Общината: установени са нарушения в инвестиционния и разрешителния процес

Според официалното съобщение на Община Пловдив, след извършените проверки са констатирани несъответствия между издадените строителни документи и действащите устройствени планове, както и неизпълнение на изисквания, свързани с опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

ДНСК не откри нарушения при проверката на строежа в „Марица Гардънс“

От администрацията припомнят, че още през месец май са били издадени заповеди за отмяна на скицата-виза за проектиране, техническия инвестиционен проект и разрешението за строеж. Впоследствие е съставен и констативен акт, в който подробно са описани установените нарушения и несъответствия.

Обрат в казус, по който институциите доскоро не откриваха нарушения

Решението бележи рязък обрат в развитието на случая.

Строежът до Марица влиза в Прокуратурата

Само преди няколко месеца проверката на РДНСК, извършена с участието на представители на РИОСВ, Басейнова дирекция и Община Пловдив, не констатира нарушения при строителството и прие, че обектът се реализира въз основа на валидни строителни книжа.

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Междувременно обаче Община Пловдив предприе собствени административни действия, отмени ключови актове по процедурата и стигна до извода, че строежът следва да бъде спрян.

Предисторията

Още през март главният архитект на Община Пловдив арх. Яна Желязкова отне правомощията на главния архитект на район „Северен“ по отношение на издаването на разрешения за строеж, като всички документи за този конкретен обект са били издадени именно от районната администрация.

По случая беше сезирана и прокуратурата, а казусът се превърна в един от най-обсъжданите примери за конфликт между устройственото планиране, екологичните ограничения и инвестиционния интерес в Пловдив.

Под тепето първо постави въпросите

Под тепето бе първата медия, която даде публичност на казуса със строителството край река Марица и в продължение на месеци проследяваше развитието му чрез серия журналистически разследвания, публикации на официални документи и позиции на всички страни.

Днешната заповед за спиране на строежа представлява най-сериозния административен акт по случая досега и на практика поставя проекта в нова правна ситуация.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд, което означава, че развитието на един от най-оспорваните строежи в Пловдив тепърва предстои.