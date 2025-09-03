Кметът след краткия развод с Темелков: Продължаваме заедно

„Оттук нататък продължаваме заедно с един особен призив „Съединението прави силата“. И съответно- работа, работа, работа“. Така кметът на Пловдив Костадин Димитров коментира краткия си развод с вицето Владимир Темелков, който стана повод за много политически коментари и клюки в последните няколко дни.

Двамата днес инспектираха рамо до рамо ремонта на основно училище „Димитър Талев“, за да обявят, че са отново заедно след драматичната разлъка за около седмица. Вчера те изпушиха лулата на мира пред лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, а днес се постараха да изиграят ситуацията така, сякаш нищо не се е случило.

„Много е важно да продължим дейностите и поетите ангажименти. В тази посока аз не приех оставката на г-н Темелков- той е от изключително голяма важност за ангажиментите пред обществото с многото спечелени програми и всичките дейности, които трябва да бъдат извършени в общината. Трябва да бъдат довършени проектите, с които сме се захванали. Вчера имахме разговори и с г-н Борисов, и с г-н Темелков. Целите са набелязани. Ще работим в екип и не мисля, че нещо може да ни спре оттук нататък“, заяви Костадин Димитров.

„Целта е само една. Всичко друго е останало в миналото. Ние с кмета винаги сме били в доста добри отношения. Това, че сме имали временен дисбаланс- случва се във всяко семейство. В крайна сметка целта е една- образование, иновации, интелект, че и спорт, защото тия деца трябва да спортуват и да се учат на дисциплина. Няма смисъл да изместваме фокуса от това нещо. Няма друго какво да ни разконцентрира повече. Темата е затворена за нас и продължаваме да работим занапред“, коментира Владимир Темелков.

Зам.-кметът така и не даде обяснение относно мотивите за подадената миналата седмица оставка. Отхвърли слуховете, че някой седи зад решението му, като конкретно споменатото име в питанията на журналистите днес бе това на Иван Тотев.

„Иван Тотев не ми е пътеводна светлина в живота. Ние имаме партиен лидер, имаме кмет, така че дайте да гледаме напред. Преглътнали сме абсолютно всичко, изяснили сме си за пет минути обстановката с кмета вчера и от тук нататък всичко между нас е изчистено“, допълни Темелков, без да уточнява какво толкова са преглътнали двамата. Каза още, че с Димитров обичат да работят в напрежение.

„От тук нататък нямаме никакви различия. Не сме имали кой знае какви различия. Самият факт, че сме тук заедно. Оттук нататък ще бъдем доста по-често заедно, защото нямаме почти никакви различия с кмета“, каза още вицето.

„Имаме една много по-голяма цел. Целта е Пловдив. Като имаме цел, имаме усилия, съглашение, разбирателство“, заключи темата Костадин Димитров.