Кметът поставя три важни задачи пред новия шеф на Инспектората
Три важни задачи поставя кметът Костадин Димитров на новия шеф на Общинския инспекторат Пламен Спасов и хората от ключовото звено, които той ще ръководи от следващия понеделник. В началото на другата седмица бившият кмет на община Родопи от партия ГЕРБ ще поеме щафетата в така известната като Общинско ФБР институция от досегашния директор Костадин Костов, чийто договор е прекратен по взаимно съгласие.
„Посочил съм три приоритета пред инж. Спасов с встъпването му в длъжност. Първият са едрогабаритните отпадъци. Там има какво повече да се желае. Основната ни цел е да се научат гражданите, че не е ок да изхвърлят едрите си битови отпадъци безконтролно, навсякъде, където им падне. Това става със спазване на правилата. В тази посока настоявам за засилване на работата по всички квартали и съответно налагането на санкции на нарушителите“, коментира пред Под тепето Костадин Димитров.
Вторият приоритет пред местното ФБР и новия му директор, който кметът посочва, са строежите. Сериозното строителство в града отваря и немалко проблеми, като замърсяването, което то предизвиква в градската среда. „Ще очаквам засилена работа в посока контрол по замърсяването около строителните обекти“, посочва градоначалникът.
Третият основен пункт, на който Димитров държи да види надграждане в работата е в посока съобразяване с общинските правила от страна на търговските обекти в централна градска част. Той ще настоява да се повиши контролът по спазване на наредбата за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив, особено с открито сервиране в заведенията в центъра на града и всички прилежащи към това елементи- маси, столове, чадъри, тенти, табели, кашпи и прочие.
„На този етап запазваме числеността на звеното. Нека покажем резултати. Стига да има ефект сме готови да стимулираме всяка една дейност“, коментира още Костадин Димитров.
Очаквал бил…. Смешник, как се правиш на улав..