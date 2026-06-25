Кметът на „Тракия“ призна за водна криза по високите етажи

Проблемът с безводието вече не е само в Пловдивска област и селата като Брестовица, пловдивчани по високите етажи от години имат трудности с налягането заради остарялата ВиК мрежа и презастрояването

Кметът на района Георги Гатев: ВиК комуникацията е от 70-те години, авариите зачестяват, а единственото трайно решение е подмяната на водопроводите

С началото на лятото темата за безводието в селата около Пловдив отново излезе на преден план, проблемът вече получава и градско измерение. Жители на високите етажи в район „Тракия“ също изпитват сериозни затруднения с водоснабдяването, призна кметът на района Георги Гатев в интервю за радио Пловдив. По думите му:

Ниското налягане на водата не се дължи единствено на интензивното строителство през последните години, а най-вече на остарялата ВиК инфраструктура в квартала.

„Цялата ВиК комуникация в района е от 70-те години на миналия век и никога не е била подменяна цялостно. Тръбите са морално и физически остарели, а авариите стават все по-чести. Новото строителство ще задълбочи проблема, но не то е неговата основна причина“, коментира Гатев.

Нарушено е водоподаването по високите етажи в града

Според районния кмет ВиК е поставено в ситуация, в която трудно може да удовлетвори всички потребители. При по-ниско налягане жителите на високите етажи остават без достатъчно вода, а при увеличаването му зачестяват авариите по компрометираната мрежа.

„Като човек, който живее на осмия етаж, ежедневно се сблъсквам със същия проблем. Единственото трайно решение е поетапната подмяна на водопроводите“, казва още Георги Гатев.

Изявлението му идва на фона на все по-честите сигнали за проблеми с водоснабдяването в Пловдивска област. Както Под тепето припомни в началото на седмицата Пловдивско пак е под напрежение: безводието се връща с всяко лято, а решенията остават частични. Обърнахме внимание на казуса Брестовица: хроника на едно „временно“ безводие, което се превърна в постоянен режим, недоволството расте и в селата Златитрап и Оризари, където жители и местни власти настояват за спешни мерки срещу хроничните проблеми с водата.

Случаят с „Тракия“ показва, че проблемът не е ограничен само до селата и периферията на областта. Макар и в различна форма, затрудненията с водоснабдяването вече се усещат и в един от най-големите пловдивски райони.

Според Гатев през миналата година са били подменени близо 800 метра водопровод по улица „Георги Тодоров“ – участъкът с най-много аварии в района. За следващия етап от реконструкцията вече има готов проект, но реализацията му зависи от осигуряването на финансиране.

„Това трябва да бъде общоградска политика с подкрепата на държавата. Само така може да се реши проблемът не само в „Тракия“, но и в други части на Пловдив, където инфраструктурата е на сходна възраст“, смята районният кмет.

Изказването му за пореден път поставя въпроса:

Дали Пловдив и околните населени места не са изправени пред един и същ проблем – остаряла ВиК мрежа, която все по-трудно отговаря на нуждите на нарастващото население и все по-често се превръща в причина за водни кризи, независимо дали става дума за село или градски квартал.