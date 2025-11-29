След тежката катастрофа край Пловдив, при която загина цяло семейство, темата за безопасността на Околовръстното шосе отново стои в центъра на обществения дебат. В ефира на предаването „Лице в лице“ по bTV кметът на Пловдив Костадин Димитров коментира както трагедията, така и дейностите по започналото вече разширение на пътя.
„Първо – моите съболезнования към близките на семейството. Това е огромна трагедия“, заяви Димитров и допълни, че веднага е направил консултации с всички компетентни институции – ръководството на полицията, КАТ, Агенция „Пътна инфраструктура“, както и с министъра на регионалното развитие.
По думите му Околовръстното вече не отговаря на трафика и натоварването.
„Факт е, че пътят се изчерпва от своите габарити“, каза той.
Работата по разширението вече е стартирала
Кметът обяви, че първият участък – от Скобелева майка до Асеновградско шосе – е в процес на реално изпълнение: „Имаме разрешение за строеж от около 10 дни и работата вече започна“, посочи Димитров.
Мантинели или безопасност?
Един от най-спорните въпроси остава дали мантинелите да бъдат премахнати. Според кмета статистиката за пътни инциденти преди и след поставянето им е почти еднаква по брой, но жертвите са повече.
„През 2021 г. имаше катастрофа, в която загина цяло семейство. Сега трагедията удвоява броя на загиналите – от 4 на 8. И това – с мантинели“, каза Димитров.
Той подчерта, че мненията на експертите се разминават:
- едни искат аварийни зони,
- други предупреждават за риск от наводнения край обходния колектор,
- трети виждат риск от незаконни сергии,
- а част от специалистите твърдят, че мантинелата всъщност пази живот.
„Ще подкрепя всяко професионално решение на Агенция „Пътна инфраструктура“. Важното е да стане безопасно“, заяви Димитров.
Темата за мантинелите, проектите по разширението и безопасността на трасето остава водеща в следващите седмици, докато институциите подготвят експертно становище. Под тепето я следи за вас.
