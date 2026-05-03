Кметът на Пловдив: Автогарите няма да затварят

Костадин Димитров, изпълнителният директор на „Хеброс бус“ Юлия Москова и заместникът ѝ Веселин Дошков – собственици на автогарите „Юг“ и „Север“ постигнаха споразумение

След интензивни разговори през почивните дни кметът на Пловдив Костадин Димитров, изпълнителният директор на „Хеброс бус“ Юлия Москова и заместникът й Веселин Дошков – собственици на автогарите „Юг“ и „Север“, намериха решение, което да предложат на Общинския съвет. В разговорите участие взе и директорът на дирекция „Правно-нормативно обслужване“ в Община Пловдив Илиан Иванов.

Новинатаа идва на фона на Протест срещу затварянето на аавтогара „Север“, който събра десетки пловдивчани днес.

По време на срещите бяха обсъдени възможностите за гарантиране на нормалното транспортно обслужване на гражданите и работата на превозвачите. В резултат на проведения диалог бе намерено решение, което ще бъде предложено за разглеждане от Общинския съвет. Предвижда се частична промяна на Решение №11 на Общински съвет – Пловдив от 30.04.2026 г. в частта, касаеща автогара „Юг“.

Припомняме, че тогава Общинският съвет излезе с временно решение за ситуациите с автогарите на Пловдив.

За автогара „Север“ предложението е да запази дейността си през следващите месеци до ситуиране на нова автогара до жп гара Филипово, като за този период ще се търси вариант за компенсиране на собствениците.

Процесът за преместване на автогара „Север“ в района на жп гара „Филипово“ вече е започнал, като са проведени разговори с представители на НКЖИ. Среща по въпроса ще бъде търсена с новото ръководство на Министерство на транспорта.