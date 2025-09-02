Кметът и Темелков заровиха томахавките пред Бойко Борисов

Стрелба с халосни патрони се оказа пушилката, която Владимир Темелков вдигна в кметството миналата седмица. Днес стана ясно, че двамата с кмета Костадин Димитров са застанали пред лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, за да изпушат лулата на мира. Двамата са декларирали пред председателя на партията, че ще продължат да работят заедно.

След срещата от най-голямата политическа партия съобщиха на фейсбук профила си, че Владимир Темелков остава в екипа на Димитров на длъжността заместник- кмет.

„Идеите и енергията на Владимир Темелков дават огромна добавена стойност на управляващия екип в Община Пловдив, която жителите на града виждат всеки ден в мащабните инфраструктурни и образователни проекти, които се реализират и в момента“, се казва в съобщението на партия ГЕРБ. Със същото съобщение излязоха и от пресцентъра на общината.