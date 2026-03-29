Кметът: Градският транспорт на Пловдив е видим

Кметът Костадин Димитров обяви в социалната мрежа, че общината е пуснала свое приложение за градския транспорт. Преди дни той даде заявка, че то се разработва, а появата му вече е факт, като само за около седмица пловдивчани получиха вече два онлайн инструмента, които да ги информират за автобусите по линиите в града.

Общинското приложение вече свободно за сваляне в App Store и Google Play като „Градски Транспорт Пловдив“. Кметът уточни, че е пилотен, тестови проект и че пловдивчани могат да избират кое от двете да ползват за информация- разработеното от студент livetransport.eu или това на общината: https://apps.apple.com/bg/app/градски-транспорт-пловдив/id1550958980 .

„Градският транспорт на Пловдив е видим! Не на едно, а на няколко места. Първо искам да благодаря на Милен Божиков, който е създател на livetransport.eu. Бяхме в контакт с него тези дни покрай предоставянето на данните от системата за проследяване на автобусите. Предложих му реализация в Община Пловдив и ще се радвам през лятото, когато му свършат ангажиментите с обучението в чужбина, да ни бъде в помощ. Млади и способни хора ни трябват“, коментира кметът в профила си във Фейсбук.

Под публикацията му обаче се появиха повече критични коментари по повод общинското приложение, отколкото положителни. Според голяма част от хората, изпробвали и двата вече налични инструмента за следене на градския транспорт в реално време, това на студента е по-пълно и качествено.

“ По-добре не се хвалете. Приложението на момчето показва по GPS данни кой рейс къде е и кога ще дойде. Общинското показва само 5 линии – 6, 12, 18, 16, 166 и някакви special, които вдин Бог знае какви са. Прилича google maps от Temu, дори не е махнат google watermark-a. Да не говорим, че менюто показващо наличните рейсове е половината от екрана, не мога да го минимизирам освен ако не избера маршрут с даден рейс. Ако не избера маршрут мога само да увелича менюто за автобусите. Лично за мен това е нещо сътворено набързо за 2 дни. Та, колко платих като жител на Пловдив за това удоволствие?„, пита пловдивчанка под поста на Костадин Димитров.

„Изтеглих вашето приложение, но за съжаление превозните средства на градския транспорт не са визуализирани на живо върху картата на Пловдив. Единствено имаме виртуално табло за всяка спирка, показващо линиите, които минават и след колко време пристигат. Информацията за времето на пристигане не е винаги на живо. Няма графици на линиите. Прозрачността не е на лице!Препоръчвам на пловдивчани да не изтеглят все още приложението. Ако това приложение е разработено по обществена поръчка – то това е доста разочароващ резултат. Приложението Градски транспорт на живо е много по-точно. Хората, които работят по вашето приложение не са се справили добре. Има още по какво да се работи“, пише потребител и на градския транспорт под коментара на кмета.

„Кофти е, не показва реално къде са автобусите и някакви специални линии има. Студента ви отвя от всякъде„, допълва друг критик.

По думите на Костадин Димитров проектът е пилотен и все още тестови. Ако това е така вероятно ще има някакви доработки, добавяне на допълнителни възможности и обогатяване на данните. Факт е обаче че само за седмица пловдивчани получиха два инструмента, които да ги информират за градския транспорт- нещо, което всички очакваха от години.