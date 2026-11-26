Договорът с НКЖИ е подписан, а Общината води разговори и за терен до Централна гара, където да бъде изградена общинска автогара
Договорът с Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за терена, на който ще бъде изградена временната автогара край жп гара „Филипово“, вече е подписан. Строителните дейности могат да започнат още следващата седмица, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров по време на дебатите в Общинския съвет за пренасочване на автобусите след затварянето на автогара „Север“ от другия месец.
Общински съвет определи новите спирки за автобусите от автогара „Север“
Припомняме, че 33 направления от 1 декември се пренасочват към „Родопи“ и „Юг“. Вижте от къде ще тръгват и спират автобусите.
Градоначалникът съобщи, че процесът по изграждането на временната общинска автогара вече е стартирал. Той напомни, че терена за това е в района на жп гара „Филипово“. Ясно е, че Общината е спечелила търга на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за имот с площ 2323,66 кв. м. с договор за 10-годишен наем.
По думите на Костадин Димитров терените до железопътната инфраструктура са подходящо решение на проблемите с автогарите на Пловдив.
„Имаме разговори с НКЖИ за терен до Централна гара, което ще е правилното решение, с оглед на случващото се с автогарите в града“, подчерта Димитров.
Новината идва само 4 дни преди прекратяването на дейността на автогара „Север“, откъдето от 1 декември 33 автобусни направления ще бъдат пренасочени към автогарите „Юг“ и „Родопи“.
До реалното изграждане и въвеждане в експлоатация на новата площадка пътниците ще трябва да използват другите две автогари в града, съгласно одобрената транспортна схема.
2 коментари
Богатият инвестититор трябва да е много доволен. Още не са дали име на новия квартал. Богата ни е мафията. Казинари, Пещерняци и община в общ сговор. Пловдивската община не е ли посетена вече от прокурори? Радев се бори с олигархията като прасе с тиква.
От много години всеки пореден кмет се грижи за Пловдив. Един взел,че продал автогарите, друг ги ликвидира една по една. Изходни артерии като Пещерско шисе са задръстени от трафик, тоя ще прави Иван Вазов пешеходна. За да задръсти и квартала. Кой ще осигури пешеходци за тази дивотия, не е ясно. Тотев поне направи нещо, докато пълнеше чекмедже след чекмедже. Автогара няма да има, ще има козирка. Засега на картинка, после ще видим.