Кметът: Безплатен градски транспорт за всички ученици

Всички ученици в Пловдив до завършване на средното си образование да пътуват безплатно в градския транспорт, предлага кметът Костадин Димитров. Той ще се опита да наложи идеята за разширено действащото право на безплатно пътуване. Към момента децата до 14-годишна възраст пътуват безплатно с карта в пловдивския градски транспорт. С новото предложение на Димитров обхватът ще бъде разширен и ще включи учениците от 14 години до завършване на средното им образование.

Предложението ще бъде внесено за гласуване в Общинския съвет чрез промени в Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Община Пловдив.

„Пловдив е град на младите хора и на образованието. За нас е важно всяко дете и всеки ученик да има равен и лесен достъп до училище, независимо в кой квартал живее. Безплатният транспорт е инвестиция в образованието и в бъдещето на града“, цитират кмета Костадин Димитров от общинския пресцентър.

Съобщението за идеята на градоначалника идва точно в навечерието на голям градски протест по една единствена тема- състоянието на градския транспорт. От администрацията посочват, че това предложение на Димитров е част от усилията на общината за подобряване на градския транспорт в града, който от почти 20 години е частен.

В момента Община Пловдив провежда процедура за възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по 29 градски автобусни линии. Това са линии № 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 36, 37, 44, 66, 93, 99, 113, 116 и 222.

От общината припомнят, че в условията на обществената поръчка са заложени значително по-високи изисквания към превозвачите, както и по-високи санкции при неспазването им. По-конкретно става въпрос за спазване на разписанията, чистота, достъпност, а именно задължително спазване на разписанията, ежедневно почистване на автобусите, достъпност за пътниците, минимум три информационни табели, униформи и висока култура на обслужване от водачите, видеонаблюдение за безопасност на пътниците, задължително работещи климатични системи за отопление през зимата и охлаждане през лятото. Завишени са и екологичните изисквания – най-малко 60% от автобусите трябва да бъдат с екологична категория Евро VI, а минимум 40% да отговарят на критериите за чисти превозни средства.

„Напълно осъзнаваме, че каквато и инфраструктура да направим, каквито и събития да организираме, няма ли добър транспорт, ще е трудно за пловдивчани. За това работим едновременно в няколко посоки – по-добра услуга, по-високи изисквания към превозвачите и повече социални облекчения за пловдивчани. Безплатният транспорт за учениците е част от тази политика“, коментира кметът Костадин Димитров.