Кметът Костадин Димитров е внесъл предложение за промяна в правилника за работа на местния парламент, а общински съветници от няколко групи го обвиниха в опит за налагане на цензура. Срещу тази идея на градоначалника скочиха остро в позиции до медиите от „Независими за Пловдив“ и бившите старейшини от Възраждане, днес обединени в група „Свободен избор“.

От общината обясняват, че идеята на Костадин Димитров е въпросите на съветниците и отговорите на администрацията да се представят публично в рамките на едно и също заседание. За целта обаче е необходимо съветниците да входират предварително питанията си в рамките на 7 дни в деловодството на кметството. „ Това ще даде възможност да бъде събрана необходимата информация и отговорите да бъдат давани едновременно със задаването на въпроса. Това ще осигури по-добра информираност за гражданите и по-пълноценен дебат по обществено значимите теми“, смятат от градската управа.

От общинският пресцентър посочват, че причината Костадин Димитров да изготви подобно предложение е досегашната практика, при която питания, внесени непосредствено преди заседание, не могат веднага да получат подробен и аргументиран отговор- по действащите правила отговорите обикновено се предоставят писмено на по-късен етап и така въпросите и отговорите се разминават във времето. Подобна практика с предварително входирани в администрацията питания съществува и в работата на Народното събрание, за да може и въпросът, и отговорът да получават публичност в рамките на едно и също заседание.

„Инициативата не ограничава по никакъв начин правото на общинските съветници да задават въпроси и да упражняват контрол. Целта е техните въпроси да получават отговори веднага, а гражданите да бъдат своевременно информирани по темите, които ги интересуват. Решението дали и в какъв вид да бъдат направени промени е изцяло в правомощията на Общинския съвет“, подчертават от общината.

От групата на „Независими за Пловдив“ обаче настояват, че чрез подобна промяна в правилника се създава реален риск от ограничаване на едно от основните права на общинските съветници – възможността да упражняват текущ и ефективен контрол върху изпълнителната власт чрез актуални и извънредни въпроси. И се аргументират- изискването въпросите да се подават минимум седем работни дни предварително, както и ограничаването на възможността за реакция по спешни обществено значими теми, би довело до обезсмисляне на контролната функция на Общинския съвет.

„Това не е техническа промяна в правилника, а съществено ограничаване на възможността за навременен контрол върху действията на кмета и администрацията“, заявява председателят на групата Николай Гюров.

По думите му подобен подход променя баланса между институциите и създава предпоставки неудобни въпроси да бъдат отлагани или избягвани. „Когато се поставят административни бариери пред актуалните въпроси, на практика се ограничава и публичността на управленските решения“, допълва той.

Гюров подчертава още, че правото на въпроси не е формалност, а основен инструмент за демократичен контрол. „Общинските съветници не могат да бъдат поставяни в режим на предварително одобрение, когато става дума за обществено важни и спешни теми“.

„Според нас това е опасен прецедент, защото засяга самата същност на контролната функция на Общинския съвет. Ако се допусне подобна практика, тя може да се превърне в стандарт, който ограничава критичните въпроси“, посочва още председателят на групата.

От „Независими за Пловдив“ заявяват, че ще настояват за запазване на възможността за актуален контрол на местно ниво, включително по спешни и непредвидени обществени казуси.

От групата на „Свободен избор“ заявяват, че с така предложените промени прави се опит да се ликвидира един от последните механизми за граждански контрол върху управлението. Смятат, че те са в пряко противоречие със Закона за местното самоуправление и местната администрация и че е цели ограничаване на контролните функции на общинския съвет.

Ето какво още се казва в позицията на групата без редакторска намеса:

„Под лицемерния претекст за „по-качествени отговори“, се прави нищо друго, освен брутално погазване на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Законът, който стои над всеки общински правилник, не поставя такива абсурдни срокове и ограничения. Той гарантира правото на питане като основен инструмент за контрол. Предложението на администрацията е правен ноусенс и директно посегателство върху принципите на демокрацията и разделението на властите.

Нека бъдем ясни – целта не е ефективност, а бягство от отговорност. Целта е да се създаде „санитарен кордон“ от 7 работни дни, в който администрацията да остане необезпокоявана от неудобни въпроси по горещи теми, докато те вече са изгубили своята актуалност. Това е опит да се сложи край на питанията по спешност, на въпросите за внезапни кризи, корупционни скандали или управленска некомпетентност, които по дефиниция не могат да чакат една седмица.

Защитата на закона и гарантирането на ефективен обществен контрол чрез избраните представители в Общинския съвет е от първостепенно значение за всяко демократично управление. Затова, ние от групата на Свободен избор, призоваваме общинските съветници в Пловдив да не подкрепят предложението. Призоваваме всички будни граждани и медии да осъдят този опит за задушаване на прозрачността и да застанат в защита на правото си да знаят как се управлява техният град“.