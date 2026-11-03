Ключово кръстовище на бул. „Александър Стамболийски“ отново е под вода

Снимка: Район Южен

Пак затвориха ключово кръстовище в Кючук Париж заради дъжда, въпреки поставените помпи по бул. „Александър Стамболийски“.

„Авария на помпените съоръжения е наложила затваряне на участъка на булеварда при кръстовището с ул. „Индустриална“, съобщи кметът на район „Южен“ Атанас Кунчев.

Екипи на „Еко Проект-Пловдив“ са на място и работят за отстраняване на повредата. Призовават се пътуващите да използват обходни маршрути.