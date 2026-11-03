Снимка: Район Южен
Пак затвориха ключово кръстовище в Кючук Париж заради дъжда, въпреки поставените помпи по бул. „Александър Стамболийски“.
„Авария на помпените съоръжения е наложила затваряне на участъка на булеварда при кръстовището с ул. „Индустриална“, съобщи кметът на район „Южен“ Атанас Кунчев.
Екипи на „Еко Проект-Пловдив“ са на място и работят за отстраняване на повредата. Призовават се пътуващите да използват обходни маршрути.
2 коментари
Колкото повече застрояваме зелените площи и презастрояване града ще е така. Не необходимо цялата промишленост да се струпа в града и населението на България да дойде в Пловдив и да се обезлюдят другите градове. Ликвидираха промишленоста в другите градове
Водният цикъл в реална обстановка.