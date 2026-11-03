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Ключово кръстовище на бул. „Александър Стамболийски“ отново е под вода

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:13ч, вторник, 3 ноември, 2026
2 186 Преди по-малко от минута

Снимка: Район Южен

Пак затвориха ключово кръстовище в Кючук Париж заради дъжда, въпреки поставените помпи по бул. „Александър Стамболийски“.

„Авария на помпените съоръжения е наложила затваряне на участъка на булеварда при кръстовището с ул. „Индустриална“, съобщи кметът на район „Южен“ Атанас Кунчев.

Екипи на „Еко Проект-Пловдив“ са на място и работят за отстраняване на повредата. Призовават се пътуващите да използват обходни маршрути.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:13ч, вторник, 3 ноември, 2026
2 186 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

2 коментари

  1. Колкото повече застрояваме зелените площи и презастрояване града ще е така. Не необходимо цялата промишленост да се струпа в града и населението на България да дойде в Пловдив и да се обезлюдят другите градове. Ликвидираха промишленоста в другите градове

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