Ключова среща за Околовръстното събра бизнеса и властта

Широка среща за Околовръстното, организирана от „Бизнесът за Пловдив“

Представители на бизнеса, държавната и местната власт се събраха днес на ключова работна среща, посветена на бъдещето на Околовръстното шосе на Пловдив. Форумът е организиран по инициатива на сдружение „Бизнесът за Пловдив“ и поставя във фокуса една от най-важните инфраструктурни теми за града и региона.

Припомняме, че в началото на април т.г. стана ясно, че АПИ спира за 6 месеца участък от Околовръстното на Пловдив.

На срещата, в базата на дружество Бултекст на Карловско шосе, присъстват кметът на Пловдив, народни представители от Пловдив-град и Пловдив-област, областният управител, кметовете на общините „Родопи“ и „Марица“, кметът на село Марково, представители на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и други държавни и общински институции.

Основната цел на дискусията е да бъдат набелязани конкретни стъпки за ускоряване на процедурите по модернизацията и довършването на Околовръстното шосе – проект с ключово значение за транспортната свързаност на Пловдив, безопасността на движението, развитието на икономиката и качеството на живот в целия регион.

По време на петъчния парламентарен контрол в началото на този месец министърът на регионалното развитие Иван Шишков призна, че проектът за модернизация на Околовръстния път е в твърде ранен етап и реално Пловдив „няма околовръстно“. още по темата четете в статията Околовръстното на Пловдив остава без бързо решение, търсят спешни мерки за безопасност.

Екип на Под тепето е на място и следи дискусията. Очаквайте подробности, акценти от изказванията и решенията, които ще бъдат взети по време на срещата.