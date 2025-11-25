Катастрофа на Oколовръстното на Пловдив взе три жертви

Тежък пътен инцидент с три жертви стана късно снощи на кръстовището между околовръстното на Пловдив и пътя за село Марково. Сигналът е подаден малко след 22:00 ч. на телефон 112.

По първоначални данни товарен автомобил, управляван от 24-годишен мъж, е навлязъл в насрещното движение и се е ударил челно в лек автомобил. На място са загинали 43-годишната шофьорка, мъж на 42 години и 14-годишно дете. Второ дете – на 7 години, което е пътувало в обезопасително столче, е откарано в болница в тежко състояние и с опасност за живота.

Шофьорът на камиона е задържан за 24 часа. Алкохолната и дрогата проби са отрицателни. Причините за катастрофата се изясняват. Образувано е досъдебно производство под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив.