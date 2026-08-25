11 години след пълния си ремонт и детайлната реставрация една от най-красивите пловдивски сгради Къщата с Медальона отново се руши. На няколко места фасадата на архитектурния шедьовър обрушена и вече оголена до тухла. Едното петно е от страната на съдебната палата, а другото е от южната част на къщата на бул. „6-ти септември“.

Пукнатини се виждат и по някои от специфичните художествени елементи. Цялостното състояние на постройката все още не е критично, но ако не бъдат взети мерки тя отново може да се превърне в опасна сграда, каквато бе преди повече от десетилетие.

Припомняме, че до пълната реставрация на Къщата с Медальона се стигна благодарение на разбирателството между общината във времето на кметуването на Иван Тотев и частния собственик в имота- Флора Кюпелян. Двете страни обединиха усилия и средства и лъснаха диаманта на булевард „6-ти септември”. Преди това красивата емблема се рушеше години наред пред очите на всички. Ремонтът стартира през пролетта на 2014 г. и бе завършен в цялост през лятото на 2015г.