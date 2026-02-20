Кървавата драма в Радиново стига до съда

26-годишен мъж застава пред магистратите за убийството на баща си, прокуратурата иска постоянен арест

26-годишният Ангел Анков, обвинен в умишленото убийство на баща си Тодор Сираков, застава пред Окръжния съд в Пловдив. Магистратите ще решат дали да го оставят за постоянно в ареста.

Според данните по делото, на 17 февруари 2026 г. около 17:30 часа е подаден сигнал в РУ–Труд за открит починал мъж в къща в село Радиново, област Пловдив. На място са изпратени полицейски и медицински екипи, които установили, че 57-годишният Тодор Сираков е починал вследствие на множество удари по главата с твърд предмет.

В имота е открит и синът му Ангел Анков, който живеел заедно с жертвата. Той бил намерен в постройка в двора на къщата. По-късно е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс – умишлено убийство. С постановление на наблюдаващия прокурор Анков е задържан за срок до 72 часа.

По време на разследването са разпитани 10 свидетели – роднини и съседи. От показанията им става ясно, че дни преди откриването на тялото Тодор не е бил виждан в центъра на селото, където обичайно ходел всеки ден. Сестра му многократно се опитвала да се свърже с него по телефона, но без успех. По нейна молба роднина посетила къщата и открила безжизненото му тяло на пода в една от стаите.

При огледа разследващите иззели тесла, нож и брадва със следи от червеникаво зацапване. По стените в стаята също имало пръски. Според прокуратурата тялото е престояло в жилището повече от седмица. По случая е назначена съдебномедицинска и психиатрична експертиза.

От държавното обвинение настояват за най-тежката мярка за неотклонение с аргумента, че има опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

Защитата поиска по-лека мярка и настаняване в психиатрично заведение, като посочи, че Анков страда от психично заболяване и не е ясно дали осъзнава действията си.

„Не съм виновен“, заяви обвиняемият пред съда.

Решението на магистратите подлежи на обжалване.