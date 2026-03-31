В района на „Северен“ кръговата икономика среща градското озеленяване с неочаквана естетична функция, а може би и научна иновация

В пловдивския квартал „Кършияка“, на метри от районото кметството на „Северен“, тихо и без излишен шум се развива новаторски подход към градското озеленяване. Такъв, който очевидно залага повече на въображението, отколкото на практиката.

Младите фиданки в квартала са „укрепени“ с подръчни средства, които до неотдавна са имали далеч по-прозаична функция. Използват се стари, счупени и видимо изгнили дръжки от мопове и метли. Така, вместо стабилни дървени подпори или декоративни заграждения, дърветата получават своеобразен символичен жест на подкрепа – лек, крехък и напълно в духа на импровизацията.

„Иновацията“ е наапраавила силно впечатление на наашата читателка Соня Попова, която разказва заа нея с писмо до редакциаата нии и снимки.

Разбира се, нахходката може да се погледне и от по-позитивен ъгъл, смята пловдивчанкатаа. В ерата на устойчивото развитие и кръговата икономика, подобно „рециклиране“ има своя чар. Кой знае – може би в „Кършияка“ вече се правят първите стъпки към нов хибриден вид: дърво, успешно ашладисано с моп, а идеята е в близко бъдеще градинките в междублоковите пространства да се самопочистват.

Засега обаче резултатът е по-скоро визуален абсурд, отколкото екологична иновация. Освен че будят усмивка, подобни решения поставят и съвсем сериозни въпроси – за качеството на поддръжката, за контрола върху извършваните дейности и за отношението към градската среда като цяло.

Фиданките са крехки и изискват реална грижа, ако искаме след време да се превърнат в дървета, а не в поредния пропуснат шанс за по-зелен град. В този смисъл, може би най-иновативното решение би било нормални подпори и малко повече отговорност.

Докато това се случи, „Кършияка“ остава пример за това как дори една метла може да „пусне корени“, макар и само в административното въображение.