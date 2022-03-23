Карикатурен прозорец: Най-трудното е да окарикатуриш войната

No comment

И без да питаме знаем, че най-трудно за хората на изкуството е да окарикатурят войната по време на война. Автор на карикатурата е големият пловдивски карикатурист Ириен Трендафилов.

Представяли сме ви го с интервюто „Жива ли е политическата сатира?“. После той се нагърби с пионерски ентусиазъм, ЗАЕДНО с Под тепето, да положи началото на карикатурна рубрика в нашата медия.

И след като почти всички някогашни издания за карикатура преминаха в небитието, ние се чувстваме длъжни да отворим този карикатурен прозорец отново.

Припомнете си рубриката Карикатурен прозорец и се посмейте.

Ириен Трендафилов е роден през 1955 г. в Пловдив. Първата си карикатура публикува през 1968 г. във вестник „Отечествен глас“. Печатал е в почти във всички български вестници и в руския периодичен печат. Член на СБХ – секция „Карикатура“ от 1988-ма и има собствена рубрика във в. „Труд“ от 2002 до 2005 г. Ириен е и участник в национални и международни изложби и конкурси в Русия, Италия, селектиран в много изложби в Македония, Италия, Белгия, Русия, Турция, Мексико, Украйна и други. Има множество награди.